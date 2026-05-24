中國多地進入降雨高峰 汛期雨量較往年增18.6%

中國當前多地洪澇災害嚴重，預計今明兩天是降雨最強時段。專家指出，今年汛期已比往年雨量增加18.6%，近期的強降水是多個環流系統共同作用的結果。

新京報報導，據中國中央氣象台預測，未來3天多個地區將有大範圍降雨天氣，其中今明兩天為降雨最強時段，湖北、河南、安徽、江蘇、江西、湖南、重慶及陝西、山西等地有大到豪雨，局部地區更有大豪雨。

中國水利部今天已將安徽、河南、重慶、陜西等4個省區啟動洪水防禦4級應急響應，使啟動防洪機制的省區從3個增至7個。

中國國家氣候中心工程師孫銘揚表示，自4月1日入汛以來至5月22日，全中國平均降水量達110.1毫米，較常年同期偏多18.6%。從春季（3月至5月）來看，全國共有7672個國家級氣象站點的日降水量突破春季歷史紀錄。

對於背後成因，中國國家氣候中心及中國氣象科學研究院專家分析指出，近期的強降水是多個環流系統共同作用的結果。

近1週以來，西太平洋副熱帶高壓持續偏西偏北，強度偏強，其西側偏南風將熱帶洋面的水汽輸送至中國內陸。5月中旬以來，西南暖濕氣流較前期明顯增強，向中東部輸送大量水氣，為強降水提供了充沛的水氣條件。

值得注意的是，自2020年以來，雖然長江以南春季累計降水量並未明顯增加，但區域極端降水天數和極端降水強度均顯著增多。

報導並指出，從更長期來看，全球快速變暖加上聖嬰現象（El Niño）使大氣含水量增加，為中國汛期強降水提供了氣候背景條件。但是強降水過程受到多種因素的影響，實際的天氣氣候特徵存在多樣性和複雜性。