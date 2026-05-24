快訊

觀光客禮貌在哪？日本店員列團客常見狀況：被台灣客人搞瘋

台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

「台大五姬」陳匡怡淡出演藝圈10年！轉行餐飲超狂身分鬆口談復出

聽新聞
0:00 / 0:00

繁華高樓下撿紙板維生 CNN揭香港「紙皮婆婆」辛酸

中央社／ 香港24日綜合外電報導

香港這座亞洲最富裕的城市之一，一群被稱為「紙皮婆婆」的拾荒者很難不引人注意。她們年紀多在70歲以上，用手推車將數十公斤重的廢紙板推去賣，賺到的錢卻只夠吃2餐。

美國有線電視新聞網（CNN）跟著一名「紙皮婆婆」過了一晚，並訪問其他幾名拾荒老人。

她們忍受日晒雨淋，穿梭在陡坡與狹窄的街道之間，且手推車和紙板還可能被市政人員沒收。

運氣好的時候，她們一天或許能賺100港元（約新台幣400元），幾乎只夠吃兩餐。

71歲的胡秀貞（Wu Sau-jing，音譯）每天凌晨2時就上街，開始收集商家和餐廳扔到街上的紙板。她會把收到東西分類好，然後拿到當地資源回收公司去賣，回家時通常已經是上午11時左右。

她告訴CNN：「我靠這個維生，這也是我的興趣。如果你不喜歡做，這會非常累。」

70多歲的黎（Lai）女士表示，她每天大約賺100港元，勉強夠吃午餐和晚餐。

她說，自己過去一年能賺到的錢已腰斬，回收公司以前每公斤付0.6港元，亦即政府建議的最低價格，現在只給0.3港元。

更糟糕的是，有時候陌生人或政府人員會把她收集到的東西當成阻塞道路的垃圾丟掉，讓她一毛錢也賺不到。

95歲的陳毅勤（Chan Ngai-kan，音譯）某天下午推著手推車從一區走到另一區，卻發現她平常去的回收場不收紙板了，最後她只能把收集來的紙板丟到附近垃圾場，兩手空空離開。

她告訴CNN，這對她來說是很大的打擊，「我的孩子都在加拿大，我沒有錢」。

80歲的張（Cheung）先生是少數的「紙皮伯伯」之一。他沒有固定時間表，比較喜歡看到紙板就撿，等到累積夠了，他就推著手推車，從家裡走大約30分鐘到最近的回收中心，途中包括一些陡坡路段。

慈善組織香港樂施會（Oxfam Hong Kong）2024年一份報告估計，香港有58萬名長者生活在貧困之中。政府每月提供長者少量津貼，但在這個全球生活成本最高的城市之一，有些人需要也選擇賺取更多收入來應付生活開支。

香港每人每天產生約1.51公斤垃圾，高於東京（0.88公斤）、首爾（0.95公斤）、台北（1.139公斤）等亞洲鄰近城市。而根據官方數據，香港只有3成到4成的垃圾被回收，相較之下，台灣和韓國的回收率都過半。

過去30年來，胡婆婆每晚都回到同一條街，重複同樣的工作。

雖然這份工作不穩定，且工時十分辛苦，但她打趣道：「這就像抽菸賭博。你戒不掉這個興趣…我會做到我做不了的那一天。」

拾荒 CNN 香港

延伸閱讀

女友偕母遊日本！男友贊助1.5萬台幣竟遭她媽狂笑 調查數據這樣說

台南香酥鴨老闆撞死女清潔員將開庭 家屬：希望司法能給我們一個公道

【生活的風景】許邏灣／意外之財

香港人嗆台灣人不懂吃！網反點名「2港式小吃」：真的過譽

相關新聞

大陸各地近期豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？專家這樣說

中國大陸多地近期豪雨成災，累計已造成數十人死亡或失蹤。中國氣象局24日警告，未來三天中國中東部還會出現大範圍降雨天氣。對於近期何以雨下得特別多、特別急，大陸國家氣候中心指出，這是多個環流系統共同作用的結果。但從更長期時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象發展，也為中國汛期強降水發生提供了氣候背景條件。

山西煤礦爆炸釀重大傷亡 新華社質疑是否冒險超採？

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題，強調事故暴露安全監管與責任落實缺口，再度為礦山安全敲響警鐘。

山西今祭炎帝神農氏 現場3000人為礦難默哀

山西長治市22日發生超大礦災，死傷慘重，引發外界高度關注。而鄰近的高平則在24日上午舉辦的神農炎帝拜祖典禮上，現場3,000人為不幸遇難的近百人默哀1分鐘。

影／雨炸武漢！官方緊急宣布「停課、停業、停集會」

大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤，地方政府因此不敢大意。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。大陸中央氣象台指出，今明兩天為本輪降雨最強時段，湖北、安徽、湖南等地部分地區將有大暴雨，局部地區降雨量恐超過350毫米。

山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

山西長治煤礦事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為大陸近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘，要徹底扭轉重發展輕安全、重事後輕平時的傾向，以萬全之備應對萬一之險。

重慶暴雨釀1死17人失聯 陸啟動四級救災應急響應

中國大陸多地近期暴雨成災，其中，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，已造成17人失聯、1人死亡，救援持續進行。大陸國家防災減災救災委員會24日針對重慶市嚴重洪澇和地質災害，啟動國家四級救災應急響應，同時，大陸水利部亦對多省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。