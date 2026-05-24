快訊

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

台北看守所一天2受刑人送醫 1人昨身體不適「今全身抽搐」不治身亡

烏龍！豐原醫院急診室外男子拿玩具槍還朝自己潑水 警方緝獲到案

聽新聞
0:00 / 0:00

山西煤礦爆炸釀重大傷亡 新華社質疑是否冒險超採？

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
新華社24日針對山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題。圖／取自大陸國家安全生產緊急救援中心微信公眾號
新華社24日針對山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題。圖／取自大陸國家安全生產緊急救援中心微信公眾號

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題，強調事故暴露安全監管與責任落實缺口，再度為礦山安全敲響警鐘。

新華社24日刊出題為「安全不容失守 責任重於泰山」的評論文章指，山西通洲集團留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸事故。截至目前，事故已致82人遇難，2人失聯，128人受傷住院。6支國家礦山應急救援隊伍緊急馳援，搜救工作仍在爭分奪秒推進。初步調查，涉事煤礦企業有重大違法行為。事故以沉重代價再次敲響警鐘：生命不可重來，安全不容失守。必須嚴陣以待、嚴防死守，堅決防範和化解各種安全生產風險。

文章說，瓦斯爆炸絕非偶然。瓦斯作為煤礦安全「頭號殺手」，中國對其治理的要求不可謂不嚴格。留神峪煤礦屬於高瓦斯礦井，曾於2024年被列入全國災害嚴重生產煤礦名單，且2025年因安全違規被罰。文章質問，「但過往的罰單為何沒能阻擋這次慘痛事故？」

文章提到，按照「煤礦安全規程」，高瓦斯礦井在瓦斯抽採、通風管理、防爆設施等方面均有細緻規定。「此次事故背後是否存在安全責任懸空、制度執行流於形式？是否存在冒險超採？」

文章接著質疑，「事故礦井牆上張貼的安全生產『十不准』，為何成了擺設？」文章認為，必須深挖事故根源，查清責任鏈條，對失職瀆職、違規操作等行為依法依規嚴厲懲處。

文章強調，此次事故教訓極其慘痛，不僅要嚴肅追責，整個行業更要以此為戒、深入自查自糾。大陸國務院安全生產委員會2024年印發「關於防範遏制礦山領域重特大生產安全事故的硬措施」，提出「強化重大災害治理」等八方面要求。

文章警示，夏季是煤炭消費和生產的高峰期，有關方面要全面嚴查，檢視礦山安全「八條硬措施」落實情況，重拳出擊「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題，確保硬措施得到硬落實。

另，文章提醒，當前正值汛期，強降雨、雷電等極端天氣頻發。各地各部門要始終把人民生命安全放在首位，樹牢底線思維，緊盯薄弱環節，深入排查整治各類風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生。

文章最後寫道，企業要切實履行主體責任，從源頭防範化解重大風險。唯有以「時時放心不下」的責任感，嚴查隱患、嚴堵漏洞、嚴防事故，才能築牢安全防線、守牢生命底線，為經濟社會高質量發展真正保駕護航。

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出題為「安全不容失守 責任重於泰山」的評論文章，直指事故背後存在多重疑點。圖／取自大陸國家安全生產緊急救援中心微信公眾號
山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出題為「安全不容失守 責任重於泰山」的評論文章，直指事故背後存在多重疑點。圖／取自大陸國家安全生產緊急救援中心微信公眾號

新華社 山西

延伸閱讀

山西礦災釀90死 中國大陸國務院副總理赴現場下令查清查透

山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

山西煤礦爆炸 已造成82人死亡

天災加礦災 中共官媒：要扭轉「重事後輕平時」傾向

相關新聞

大陸各地近期豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？專家這樣說

中國大陸多地近期豪雨成災，累計已造成數十人死亡或失蹤。中國氣象局24日警告，未來三天中國中東部還會出現大範圍降雨天氣。對於近期何以雨下得特別多、特別急，大陸國家氣候中心指出，這是多個環流系統共同作用的結果。但從更長期時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象發展，也為中國汛期強降水發生提供了氣候背景條件。

山西煤礦爆炸釀重大傷亡 新華社質疑是否冒險超採？

山西留神峪煤礦瓦斯爆炸事故造成重大人員傷亡，新華社24日刊出評論文章，直指事故背後存在多重疑點，並追問「過往罰單為何未能阻止事故」「安全責任是否懸空」「制度執行是否流於形式」「是否存在冒險超採」等問題，強調事故暴露安全監管與責任落實缺口，再度為礦山安全敲響警鐘。

山西今祭炎帝神農氏 現場3000人為礦難默哀

山西長治市22日發生超大礦災，死傷慘重，引發外界高度關注。而鄰近的高平則在24日上午舉辦的神農炎帝拜祖典禮上，現場3,000人為不幸遇難的近百人默哀1分鐘。

影／雨炸武漢！官方緊急宣布「停課、停業、停集會」

大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤，地方政府因此不敢大意。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。大陸中央氣象台指出，今明兩天為本輪降雨最強時段，湖北、安徽、湖南等地部分地區將有大暴雨，局部地區降雨量恐超過350毫米。

山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

山西長治煤礦事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為大陸近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘，要徹底扭轉重發展輕安全、重事後輕平時的傾向，以萬全之備應對萬一之險。

重慶暴雨釀1死17人失聯 陸啟動四級救災應急響應

中國大陸多地近期暴雨成災，其中，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，已造成17人失聯、1人死亡，救援持續進行。大陸國家防災減災救災委員會24日針對重慶市嚴重洪澇和地質災害，啟動國家四級救災應急響應，同時，大陸水利部亦對多省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。