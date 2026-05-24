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中國豪雨災情擴大 防洪機制啟動省區從3個增至7個

中央社／ 台北24日電

中國多省連日降下豪雨，災情持續擴大，繼江西、湖北、湖南3省後，中國水利部今天將安徽、河南重慶、陜西等4個省區也啟動洪水防禦4級應急響應，使啟動防洪機制的省區從3個增至7個；其中，重慶市豪雨的受災區域持續蔓延，官方通報的死亡及失蹤人數同步增加。

洪水應急響應是中國官方設定的防洪機制，依預測的災害嚴重程度及影響範圍分為4級，最高為1級，最低為4級。

綜合新華社、央視新聞報導，中國水利部是在今天上午9時，將安徽、河南、重慶、陜西等4個省級行政區啟動洪水防禦4級應急響應。同時，該部仍維持日前針對江西、湖北、湖南3省啟動的同級應急響應。

上述7個省區中，重慶市的豪雨災情有擴大之勢。據報導，23日夜間至今天凌晨，重慶市永川區突發瞬時極端特大豪雨，一度出現2小時降雨296.6毫米的巨大雨量，

導致區內多個地點出現山洪爆發等地質災害。截至今天下午2時30分，共造成全區3人死亡，17人失蹤。

除永川區外，重慶市北碚區在23日深夜11時至今早8時出現豪雨，區內興隆鎮在3小時內降下122.9毫米、且1小時內降下59.4毫米的豪雨，導致2人失蹤。

鑑於重慶市部分地區遭受嚴重洪澇和地質災害，造成人員傷亡和財產損失，中國國家發改委今天緊急從中央預算調撥人民幣2000萬元（約新台幣9255萬元），供重慶市用於救災，重點為災區受損道路、橋梁等基礎設施和學校、醫院等公共服務設施災後重建，以儘快恢復正常生產、生活秩序。

豪雨 河南 重慶

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