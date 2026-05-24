天災加礦災 中共官媒：要扭轉「重事後輕平時」傾向

針對中國近日多地豪雨造成傷亡，山西省沁源縣留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸更造成至少82人死亡，中共官媒人民日報今天發表評論文章，直指各地、各單位要徹底扭轉「重發展輕安全、重事後輕平時」的傾向，且要「在發展中固安全，在安全中謀發展」。

這篇題為「時刻繃緊安全生產這根弦」的評論文章說，每次事故都是一記警鐘。中國各地區、各部門要從中汲取教訓，進一步強化「底線思維、極限思維」，時刻繃緊「安全生產」這根弦。

文章同時強調，當前正值汛期，各地、各單位要加強應急值守，紮實做好防汛救災工作。

這篇文章指出，更為關鍵的是，各地、各單位要徹底扭轉「重發展輕安全、重事後輕平時」的傾向，以「萬全之備」應對「萬一之險」。

文章說，各地、各單位必須增強「隱患就是事故」的觀念，更加注重源頭防範、系統治理。深入清查整治各類風險隱患，加強全鏈條、全時段治理，才能防止「認不清、想不到、管不到」等問題的發生。

這篇文章最後說，要「在發展中固安全，在安全中謀發展」，以時時放心不下的責任感守牢安全生產的每個環節，方能護好千家萬戶的平安幸福。

山西省沁源縣通洲集團的留神峪煤礦，22日晚間發生瓦斯爆炸事故，據官方通報，截至23日晚間11時，這起嚴重事故已造成82人死亡，2人失蹤，128人受傷，是中國17年來最嚴重的礦災。