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大陸各地近期豪雨成災 全因聖嬰現象作祟？專家這樣說

聯合報／ 大陸中心／即時報導
5月23日晚至24日凌晨，重慶市永川區出現特大暴雨，導致17人失聯，1人死亡。 圖為24日，救援人員正在開展救援工作。（新華社）
5月23日晚至24日凌晨，重慶市永川區出現特大暴雨，導致17人失聯，1人死亡。 圖為24日，救援人員正在開展救援工作。（新華社）

中國大陸多地近期豪雨成災，累計已造成數十人死亡或失蹤。中國氣象局24日警告，未來三天中國中東部還會出現大範圍降雨天氣。對於近期何以雨下得特別多、特別急，大陸國家氣候中心指出，這是多個環流系統共同作用的結果。但從更長期時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象發展，也為中國汛期強降水發生提供了氣候背景條件。

中國氣象報報導，大陸國家氣候中心工程師孫銘揚表示，今年入汛以來（4月1日至5月22日），大陸全國平均降水量達110.1毫米，較常年同期偏多18.6%，中國南北方均出現降水量較常年同期明顯偏多區域。其中，西北地區中西部和東南部、華北東部和南部、華中北部和南部、西南地區東南部及內蒙古中部和東北部、西藏中西部等地降水偏多5成至2倍，局部地區偏多2倍以上。

大陸國家氣象信息中心數據應用室副主任張志富指出，入汛以來，大陸全國共有492站日降水量超歷史極值，448站小時降水量超歷史極值。

對於今年汛期雨下得特別多，大陸國家氣候中心分析，近期的強降水是多個環流系統共同作用的結果。近一周以來，西太平洋副熱帶高壓持續偏西偏北，強度偏強，其西側偏南風將熱帶洋面的水汽輸送至內陸。今年5月中旬以來，副高北界到達27°N及以北，相當於常年6月的氣候態北界位置，其西側的水汽輸送可影響到湖南、湖北等地。與此同時，中緯度冷空氣較活躍，冷暖空氣交匯形成強降水。

中國氣象科學研究院研究員劉伯奇指出，值得注意的是，自2020年以來，雖然長江以南春季累計降水量並未明顯增加，但區域極端降水天數和極端降水強度均顯著增多。

再者，近期日本海至黃海、東海一帶為穩定的阻塞高壓控制，其中心位勢高度較常年偏高，阻塞高壓南側的東風氣流偏強，有利於將中緯度太平洋的水汽向西輸送。同時，貝加爾湖及以西受深厚的低槽區控制，中心位勢高度比常年偏低。這種環流配置下，有利於冷空氣頻繁南下，與熱帶、副熱帶氣流交匯，形成較強的水汽輻合。

報導稱，從更長期的時間尺度看，全球快速變暖加上聖嬰現象的發展使得大氣含水量增加，也為中國汛期強降水事件發生提供了氣候背景條件。

大陸國家氣候中心首席預報員陳麗娟表示，目前赤道中東太平洋海溫持續增暖，5月進入聖嬰現象狀態，熱帶大氣對海洋的變化出現快速的響應，有利於西太副高增強，為南方降水增多創造了水汽條件。但強降水過程受到多種因素影響，聖嬰現象提供了一個背景條件，實際的天氣氣候特徵存在多樣性和複雜性。

豪雨 聖嬰現象 大陸

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