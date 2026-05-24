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影／雨炸武漢！官方緊急宣布「停課、停業、停集會」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
湖北武漢24日發布暴雨紅色預警，官方要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外），並提醒民眾非必要不要外出。圖／取自大陸央廣網微博
湖北武漢24日發布暴雨紅色預警，官方要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外），並提醒民眾非必要不要外出。圖／取自大陸央廣網微博

大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤，地方政府因此不敢大意。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。大陸中央氣象台指出，今明兩天為本輪降雨最強時段，湖北、安徽、湖南等地部分地區將有大暴雨，局部地區降雨量恐超過350毫米。

《湖北日報》指出，武漢市氣象台24日10時11分發布暴雨紅色預警信號：過去1小時蔡甸消泗、經開湘口已出現30至60毫米降水，預計未來3小時，經開、蔡甸、江夏部分街道（鄉鎮）仍將有40至70毫米降水，累計雨量將達到100毫米以上，城鄉積澇、地質災害、中小河流風險極高，請特別加強防範。

大陸氣象台同步發布防禦指南指出，政府及相關部門按照職責做好防暴雨應急和搶險工作；停止集會、停課、停業（除特殊行業外）；做好山洪、滑坡、土石流等災害的防禦和搶險工作。

武漢市公共氣象服務中心微信公眾號「武漢氣象」則稱，預計今明兩天武漢暴雨天氣過程持續，局部地區仍伴有短時強降水和雷暴大風等強對流天氣。武漢民眾請密切關注氣象預警資訊，非必要不外出，確需出行時，合理規畫時間與路線。強降雨期間，低窪路段易出現短時積水，途經時請盡量繞行，留意周邊警戒標識，切勿冒險涉水，遠離路燈、電線、變壓器等帶電設施，謹防觸電事故。

《長江日報》指出，自24日凌晨開始，重慶、湖北、安徽、江蘇等部分地區降雨加強。在中國天氣網1小時降雨量排行榜上，武漢一度排名大陸全國第二。

除武漢外，湖北省仙桃市氣象台5月24日8時36分也發布了暴雨紅色預警訊號。過去3小時最大降水出現在沙湖鎮，為128.5毫米。預計未來3小時，仙桃市大部鄉鎮和街道強降水持續，累計雨量將達大暴雨量級，伴有雷電，陣風8級以上，中小河流洪水、城鄉暴雨積澇風險極高。

另，每日經濟新聞引述大陸中央氣象台提到，未來三天，西北地區東部、華北、黃淮、江漢、江淮、江南北部及重慶等地將出現大範圍降雨，部分地區有暴雨或大暴雨，並伴隨雷暴大風、短時強降水等強對流天氣。其中24日至25日為降雨最強時段，湖北、河南、安徽、江蘇、江西、湖南、重慶，以及陝西、山西等地將有大到暴雨，局部地區有大暴雨。

同時，大陸中央氣象台24日上午持續發布暴雨黃色預警與強對流天氣藍色預警。預計未來24小時，湖南西北部、湖北東部、安徽南部等部分地區將出現100至240毫米大暴雨，個別站點降雨量可能超過350毫米；部分地區最大小時降雨量可超過80毫米，並伴隨10級以上雷暴大風。

大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。圖／取自微博
大陸多地近日出現暴雨天氣，已釀多人不幸罹難或失蹤。湖北武漢24日上午發布暴雨紅色預警，並要求停止集會、停課、停業（特殊行業除外）。圖／取自微博

武漢 暴雨 大陸

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