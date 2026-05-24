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山西煤礦爆炸 陸官媒：時刻繃緊安全生產這根弦

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
在山西長治煤礦事故發生後，中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘。圖為5月23日山西通洲集團留神峪煤礦救援現場。（新華社）
在山西長治煤礦事故發生後，中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘。圖為5月23日山西通洲集團留神峪煤礦救援現場。（新華社）

山西長治煤礦事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為大陸近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。中共中央機關報《人民日報》24日發出評論文章「今日談」稱，每次事故都是一記警鐘，要徹底扭轉重發展輕安全、重事後輕平時的傾向，以萬全之備應對萬一之險。

這篇題為「時刻繃緊安全生產這根弦」的評論文章指出，山西長治市沁源縣一煤礦井下發生瓦斯爆炸事故，造成重大人員傷亡。當務之急，要貫徹落實中共總書記習近平重要指示精神，「全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作」。

文章稱，每次事故都是一記警鐘。各地區各部門要從中汲取教訓，進一步強化底線思維、極限思維，時刻繃緊安全生產這根弦。當前正值汛期，要加強應急值守，紮實做好防汛救災工作。更為關鍵的是，要徹底扭轉重發展輕安全、重事後輕平時的傾向，以萬全之備應對萬一之險。

文章強調，必須增強「隱患就是事故」的觀念，更加注重源頭防範、系統治理。風險隱患的治理成效，檢驗著發展的安全韌性、幹部的作風與執行力、企業主體責任的壓實程度，也直接影響人民群眾的安全感。深入排查整治各類風險隱患，加強全鏈條、全時段治理，才能防止認不清、想不到、管不到等問題的發生。

文章最後寫道，「在發展中固安全，在安全中謀發展」，以時時放心不下的責任感守牢安全生產的每個環節，方能護好千家萬戶的平安幸福。

山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為大陸近17年來傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。

央視新聞24日報導，根據規定，礦工需經人臉識別、安檢與定位卡登記才可入井。然而，央視記者指出，「最讓我們詫異的數字是」，在現場卻看到，發生爆炸時的入井人員公示牌上顯示，當時有124人入井。經多方核實，井下實際人員為247人，123人在系統中查不到有效資訊。

此前一日，央視新聞指出，山西省長治市23日晚間10點30分許召開記者會指出，事故已致82人遇難、2人失聯、128人受傷，並為罹難者默哀。相關負責人表示，初判企業涉重大違法行為，失聯人員將全力搜救，事故原因仍在調查。事故發生後救援持續進行，因井下積水，現場正加緊排水作業並調整方案。涉事企業實控人及相關責任人已被控制。

而沁源縣一名官員在23日深夜召開的記者會上說，「事故發生後，現場混亂。企業對作業人數統計不清，導致一開始通報的人數不準確。」

爆炸 習近平 中共 山西 煤礦

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