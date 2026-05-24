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山西今祭炎帝神農氏 現場3000人為礦難默哀

聯合報／ 特派記者廖士鋒／山西高平即時報導
「海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮」24日在山西高平舉行，圖為現場3,000人為礦難默哀。（記者廖士鋒／攝影）
「海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮」24日在山西高平舉行，圖為現場3,000人為礦難默哀。（記者廖士鋒／攝影）

山西長治市22日發生超大礦災，死傷慘重，引發外界高度關注。而鄰近的高平則在24日上午舉辦的神農炎帝拜祖典禮上，現場3,000人為不幸遇難的近百人默哀1分鐘。

稍早，22日晚間山西長治市沁源縣發生通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故，導致247人被困。長治市官方23日晚間召開記者會，官方數據指截至當晚，煤礦瓦斯爆炸事故已致82人遇難，2人失聯，128人受傷。中共總書記習近平要求全力救治傷員，查明事故原因，依法嚴肅追責。

我方陸委會也第一時間表示，期盼受困人員能早日獲救脫困，並向中國大陸有關方面表達慰問，祈願亡者安息，望後續復原工作一切順利。賴總統則在X以簡體字指出，「對於中國山西發生重大礦災造成重大傷亡，我們感到十分痛心。我要向不幸罹難者致以深切哀悼，並向傷者及家屬表達誠摯慰問」，他並指台灣願在必要時提供人道協助，同時期盼受困人員能早日獲救，並祈願逝者安息。

24日上午在山西晉城市高平市舉行的海峽兩岸同胞神農炎帝故里民間拜祖典禮上，主持人一開頭就指出，「面對突如其來的災難，我們滿心悲憫與牽掛」。在拜祖典禮即將開始之際，他請全體人員共同向沁源縣5月22日煤礦事故遇難同胞致以最深切的哀悼。

隨後現場3,000名兩岸民眾與海外僑民一同默哀1分鐘，場面肅穆。

我方出席此次活動的政要為中國國民黨副主席兼秘書長李乾龍以及眾多宮廟、協會的代表和民眾。

值得一提的是，陸方今日出席層級最高僅為大陸全國政協常委兼港澳台僑委員會主任、前海南省委書記劉賜貴，另有全國政協常委副秘書長兼台盟副主席江利平，山西省政協黨組副書記、副主席張吉福，山西省政協副主席李思進等，國台辦方面則是有3位局長出席。

公開資料顯示，相傳炎帝葬於山西高平，當地神農炎帝故里民間拜祖活動於2016年5月首度舉行，當年由中華炎黃文化研究會、山西省炎黃文化研究會主辦，高平市炎帝文化研究會承辦，今年是第十一屆。

國民黨副主席李乾龍24日上午山西祭拜炎帝神農氏。（記者廖士鋒／攝影）
國民黨副主席李乾龍24日上午山西祭拜炎帝神農氏。（記者廖士鋒／攝影）

山西 習近平 爆炸 煤礦

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