重慶暴雨釀1死17人失聯 陸啟動四級救災應急響應

中國大陸多地近期暴雨成災，其中，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，已造成17人失聯、1人死亡，救援持續進行。大陸國家防災減災救災委員會24日針對重慶市嚴重洪澇和地質災害，啟動國家四級救災應急響應，同時，大陸水利部亦對多省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。

據央視新聞，大陸國家防災減災救災委員會24日針對重慶市嚴重洪澇和地質災害，啟動國家四級救災應急響應，並派出工作組赴災區實地查看災情，指導協助地方做好受災群眾基本生活保障等救災工作。

同日稍早，大陸水利部上午9時針對安徽、河南、重慶、陝西4省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應，要求地方水利部門和流域管理機構密切關注雨水情和汛情發展變化，科學精準實施水工程防洪調度，強化中小水庫、在建工程安全度汛。目前，水利部仍維持對江西、湖北、湖南3省份的同級別響應。

據重慶永川防汛救援現場指揮部消息，23日23時至24日8時20分許，永川區茶山竹海街道出現特大暴雨，最大雨量達296.6毫米、最大小時雨量103.6毫米，因瞬時強降雨導致17人失聯、1人死亡。目前救援處置工作正在進行。

極目新聞提到，24日，永川區茶山竹海街道安溪村一名村幹部透露，村裡出現了山崩的情況，目前救援人員已經趕到。他當時指，「我現在很著急，正在現場參與救援」。

另，中國天氣網指出，23日至24日早晨，重慶永川出現大暴雨，24小時降雨量達109.5毫米，關口灣和韓家溝村達特大暴雨，其中關口灣24日3時單小時雨量達103.6毫米。中國天氣網分析，隨著副熱帶高壓北抬，偏南暖濕氣流輸送大量水汽，加上低渦形成，有利水汽聚合抬升，導致局地強降雨。

此外，重慶市氣象局24日發布暴雨橙色預警及次生災害預警，預計巴南、南川、涪陵、豐都、武隆等地將出現100至150毫米降水，其餘多個區縣亦有50至100毫米及25至50毫米降水。

重慶市水利局與氣象局同日5時聯合發布中小河流漲水風險提示，預計31個區縣部分中小河流存在漲水風險，其中北碚、兩江新區、合川、銅梁、大足、榮昌、永川等地風險為「很高」。