山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為中國近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。央視新聞24日報導，根據規定，礦工需經人臉識別、安檢與定位卡登記才可入井，但該礦場現場入井公示與實際核查數據卻明顯不符。入井人員公示牌顯示為124人，但經多方核實，實際下井人數達247人，其中有123人未在系統中留下有效紀錄。

央視新聞指出，22日19時29分，山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，事故救援工作仍在持續中。報導稱，礦工入井時需經過人臉識別，安全門、攜帶人員定位卡登記後才可入井。然而，央視記者指出，「令人詫異的是」，在現場卻看到，發生爆炸時的入井人員公示牌上顯示，當時有124人入井。而經過多方核實，井下實際人員為247人，123人在系統中查不到有效資訊。

報導稱，「這次事故讓大家覺得很混亂的是，企業對井下作業人員統計不清，從而導致信息發布過程中出現了混亂和矛盾的情況。」

觀察者網報導，山西省長治市23日晚間10點30分許召開記者會指出，事故已致82人遇難、2人失聯、128人受傷，並為罹難者默哀。相關負責人表示，初判企業涉重大違法行為，失聯人員將全力搜救，事故原因仍在調查。事故發生後救援持續進行，因井下積水，現場正加緊排水作業並調整方案。涉事企業實控人及相關責任人已被控制。

此外，沁源縣一名官員在23日深夜召開的記者會上說，「事故發生後，現場混亂。企業對作業人數統計不清，導致一開始通報的人數不準確。」

新京報此前報導，事故發生於22日19時29分，井下作業人員共247人，最初通報傷亡數據一度更正。爆炸後救援面臨複雜環境，抽排水與通風作業同步展開。有礦工回憶，事發時未聞爆炸聲，但出現濃煙與刺鼻氣味，隨後失去意識；醫方指出，傷者多為一氧化碳中毒，需高壓氧治療以防遲發性腦損傷。安全工程師分析指出，瓦斯爆炸可能引發一氧化碳急劇升高，即使未二次爆炸，也可能迅速導致礦工昏迷窒息。

新華社指出，事發後，大陸國家主席習近平、總理李強均作出「重要指示」，要求全力救治傷員，科學組織搜救，做好善後處置。要查明事故原因，依法追責。大陸國務院已組成事故調查組調查，副總理張國清率有關部門趕赴現場救災善後。

據中新網，該礦年產能約120萬噸，近年曾因安全問題受罰。陸委會23日下午發布新聞稿表達慰問，而賴清德總統也表示台灣願在必要時提供人道協助。賴清德總統也發文表示，台灣願在必要時提供人道協助。