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首名香港太空人黎家盈今上太空！喊話香港青年：勇於追夢

世界日報／ 香港新聞組／香港24日電
首名「港產太空人」黎家盈受訓畫面曝光， 她寄語港人勇敢追夢，圖為她去年12月20日參加人船聯試。（新華社）
首名「港產太空人」黎家盈受訓畫面曝光， 她寄語港人勇敢追夢，圖為她去年12月20日參加人船聯試。（新華社）

神舟23號載人飛船預計24日晚11時08分在甘肅酒泉發射升空，飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈3名航天員組成。首位來自香港的航天員黎家盈將進入「天宮」。中國載人航天工程新聞發言人張靜波23日介紹，黎家盈於2024年8月入隊，先後完成8大類200餘項訓練科目，累計1700多個學時，以優秀成績通過飛行資格評定；在軌半年，黎家盈主要負責各類空間科學實驗任務。

5月23日，神舟23號航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體記者集體見面。（新華社）
5月23日，神舟23號航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體記者集體見面。（新華社）

綜合大公報、明報報導，香港43歲博士女警司黎家盈將成為首名「港產太空人」，也將是中國第4名女太空人。她23日天在神23飛行乘組酒泉衛星發射中心與媒體見面時表示，「衷心感謝祖國為我們提供圓夢的舞台，也由衷感謝香港特區政府和市民的全力支持。」「一定會全力以赴完成所有工作，不會辜負香港市民的期望，更不會辜負祖國的重託」，並用廣東話說：「我會好好加油。」

黎家盈說：「我成長在香港一個很普通的家庭，是土生土長的香港人，從來可能都沒想過，可以來航天員大隊」，她特別鼓勵香港年輕人，要把握時代機遇，主動融入國家發展浪潮，勇敢追逐心中夢想。

談及即將開啟的太空之旅，黎家盈說：「常常聽師兄師姐分享在太空飄的感覺，我很期待自己親身感受後回來跟我的小朋友以及香港的孩子們分享這段奇妙的旅程。」她還說要在太空中好好拍攝香港。

特首李家超23日表示，國家「十五五」規畫開局之年，香港特區就迎來航天夢歷史時刻，首次有香港專家成為參與飛行任務的航天員，意義非凡，也顯示國家對香港創科人才、發展及成就的認可及支持。

港大亦祝賀黎家盈，校長張翔讚她為學子樹立榜樣，相信能啟發新一代香港科學家追逐航天夢，為國家的航天征途貢獻力量。

張靜波表示，黎家盈作為「神23」的載荷專家，目前整體狀態良好，與乘組有默契。擔任指令長的航天飛行工程師朱楊柱表示，來自香港的隊友融入團隊、角色轉換很快，細心又樂觀，聰慧又堅韌，3人像拼圖般「拼成了嚴絲合縫的最有力量的整體」。張志遠則是空軍戰機機師，首次執行飛行任務。

香港創科局長孫東23日抵達酒泉，他說，黎家盈入選太空人乘組是好的開始，香港應持續提升科研水平，相信第2、第3名「港產太空人」的誕生不會太遙遠，相信未來6個月會掀起航天熱潮。

黎家盈 太空人 香港

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