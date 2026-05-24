黎家盈1年9月熬過200訓練！航天副總設計師讚：身心100分

中國載人航天工程航天員系統副總設計師吳斌23日受訪時，高度評價香港載荷專家黎家盈。「她身心狀態極佳，在極短周期內完成全部高難度訓練科目，所有考核均達優秀。進駐發射場後，她持續開展複訓、心理調適和體能訓練，配合乘組完成全流程演練，操作精準、零失誤零差錯，完全具備執行飛行任務的能力，我給她打100分。」

綜合大公報、明報報導，黎家盈2024年8月，作為唯一來自香港的載荷專家，進入解放軍航天員大隊。她說小時候因為楊利偉而對太空感興趣，「有一個華僑跟他（楊利偉）說，我們中國飛船飛得有多高，我們中國人的頭就可以抬得有多高。這句話說起來挺感動的，我都忍不住掉眼淚了」。

黎家盈在香港大學計算機專業取得博士學位後入職警隊。2022年10月，第四批航天員選拔啟動，她決定試一試，「我也會暈車暈船，但坐上轉椅竟然不暈」、「離心機考核的時候，眼前都模糊了，但堅持一會兒就挺過來了」。

經過層層選拔，她進入航天員大隊。在一年多內，高難度、高密度的訓練接踵而至，連續72小時的「睡眠剝奪」實驗，讓她在極度疲憊的時候，粵語會脫口而出。

吳斌表示，黎家盈的備戰過程極具挑戰。常規航天員系統訓練周期約兩年，而她從入隊到備戰飛行任務僅一年九個月。她必須完成八大類200餘項訓練科目，覆蓋理論知識、體質訓練、航天環境適應、心理調適、專業操作、飛行程序與應急故障處置等全領域，且順利通過人船聯合測試、全系統發射演練等多項大型聯合考核，訓練覆蓋面與完成質量均達到標準。

「當時我們還是有些擔心，因為畢竟是女性，而且不像飛行員出身的。」吳斌說，印象最深刻是黎家盈參與洞穴訓練，因為環境風險大、充滿不確定，但黎做事非常小心，「進洞時每一步都踩得很牢靠才走第二步」，嚴格完成訓練。洞穴訓練共有7人參與，吳說黎家盈充分發揮細心周到的女性特質，主動牽頭團隊物資管理，將繁雜的作業、生活物資規整得井井有條。她還細緻照料團隊起居，用溫柔付出凝聚團隊合力，收穫全體隊員好評。

身為3孩之母的黎家盈會將孩子歪歪扭扭、充滿童趣的親筆信和圖畫隨身帶著升空，「那是世界上最貴重的東西」。