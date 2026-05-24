快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

衝破加壓難關「從未想放棄」！ 三孩媽黎家盈：最大挑戰是與家人分開

世界日報／ 香港新聞組／香港24日電

72小時睡眠剝奪訓練、48小時沙漠野外訓練、6天5夜的洞穴訓練、極限加壓的離心機……，從候選人到正式進入航天員科研訓練中心，在最終成為神舟23號載人飛行任務航天員乘組一員之前，黎家盈接受了一系列高強度極限訓練，嚴苛的考核科目不斷挑戰身心底線。被問及對於「魔鬼訓練」的感想，黎家盈受訪時只是淡淡地笑著說，「我算是比較堅強的人，從未想過要放棄」。

大公報報導，對黎家盈而言，她真正面對的最大挑戰是跟家人分開。正值事業上升期的先生，為了支持黎家盈逐夢航天，將生活重心轉至家庭，帶著一對11歲的龍鳳胎和9歲的小女兒遷居北京，獨自照顧3個孩子。

由於課程訓練日程異常密集，黎家盈經常隔一段時間才能和他們共度一天周末。「那一天哪裡也不去，陪他們在家裡玩。」3個孩子都格外牽掛母親，尤其年紀最小的女兒最為依戀，總問她什麼時候回來跟他們一起住。黎家盈跟小女兒說：「我們的家庭是個小家，國家是個大家。現在媽媽要離開一段時間去大家庭工作，爸爸照顧小家，等我完成任務後，就會回到你們身邊。」

回憶起訓練日常，黎家盈細數起極具挑戰的訓練項目：72小時睡眠剝奪訓練、48小時沙漠野外訓練，長達6天5夜的洞穴訓練，每一項科目都考驗人的意志力。除此之外，離心機、轉椅等航天耐受性訓練，更是直接衝擊人體承受極限。

黎家盈樂觀積極的性格，是「魔鬼訓練」的「通關密碼」。在72小時睡眠剝奪訓練中，黎家盈找到了小妙招：「我的策略就是忙起來，整理東西、安排食物，72個小時就能很快熬過去。」神舟23號乘組的隊友們也誇她特別溫暖，勤快，像個小蜜蜂一樣忙個不停。擅長收納的她將物資管理工作整理得井然有序。

加壓後的艙內航天服體積變大，會使航天員在狹小空間內活動受限。黎家盈身高1.61米，身材相對嬌小，即使穿著最小號航天服，操作仍是十分困難，在艙內高強度的訓練下，常常衣衫盡濕。「加壓後連手指都彎不了」，雖然也曾面臨短暫的崩潰，但她從未想過放棄。

黎家盈 香港 太空人

延伸閱讀

神舟23號港產首位女太空人5.24升空 黎家盈：發揮獅子山精神

神舟23號太空船發射 女太空人是港籍的「她」

神23發射倒數 港產首位女太空人擁博士學位受矚

中國「天舟十號」貨運飛船發射成功 將搭載「扁鵲」系統

相關新聞

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為中國近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。央視新聞24日報導，根據規定，礦工需經人臉識別、安檢與定位卡登記才可入井，但該礦場現場入井公示與實際核查數據卻明顯不符。入井人員公示牌顯示為124人，但經多方核實，實際下井人數達247人，其中有123人未在系統中留下有效紀錄。

大陸多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國大陸多地近期暴雨成災，已導致數十人不幸罹難或失蹤。據央視新聞報導，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，目前已造成17人失聯、1人死亡，救援工作仍在進行中。另，湖南、貴州等地近日亦出現強降雨災情，並傳出傷亡與失聯情況。

大陸神舟23號升空倒數！水槽出艙、耐力測試…太空人訓練畫面曝

神舟23號載人飛船將於24日晚上發射升空，中國載人航天工程辦公室公布了三名航天員此前在地面訓練的畫面，讓大家一窺航天員在光鮮任務背後中付出的努力。

神舟23號為登月鋪路 航天員將駐留1年進行人體研究

神舟23號載人飛行任務新聞發布會23日在酒泉衛星發射中心召開，宣布神舟23號訂24日23時08分發射。中國載人航天工程新聞發言人張靜波表示，神舟23號乘組將與神舟21號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作。乘組中有一名航天員將開展一年期在軌駐留試驗，藉此進行中國首個「太空人體研究計畫」，但張靜波並未公布該名航天員的人選。

北京大學換校長！龔旗煌突卸任…中科院院士高松接掌

中國頂尖學府北京大學近日完成校長人事更替。官方23日宣布，由中國科學院院士、化學家高松接任北京大學校長兼黨委副書記，原校長龔旗煌則卸下職務。由於官方並未說明龔旗煌下一步去向，也未提及「另有任用」，加上近年北大高層頻繁異動，外界對此次人事調整格外關注。

山西煤礦爆炸一度被嗆暈！倖存礦工：醒來狂奔2小時逃生

山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸造成慘重傷亡，劫後餘生的礦工憶起事發當時仍後怕，稱當時聽到廣播喇叭裡有人大喊「瓦斯洩漏快跑」並聽到巨響，大家立馬拚命往出口跑，隨即就被強大的衝擊波掀翻「炸暈」，巷道裡還聞到疑是粉塵的硫磺味，四處躺著人，跑了10幾分鐘就意識模糊，有人暈倒1小時才醒來，全程跑了近2小時才逃出，還不忘拉著其他礦工摸爬逃生，救出了4人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。