衝破加壓難關「從未想放棄」！ 三孩媽黎家盈：最大挑戰是與家人分開

72小時睡眠剝奪訓練、48小時沙漠野外訓練、6天5夜的洞穴訓練、極限加壓的離心機……，從候選人到正式進入航天員科研訓練中心，在最終成為神舟23號載人飛行任務航天員乘組一員之前，黎家盈接受了一系列高強度極限訓練，嚴苛的考核科目不斷挑戰身心底線。被問及對於「魔鬼訓練」的感想，黎家盈受訪時只是淡淡地笑著說，「我算是比較堅強的人，從未想過要放棄」。

大公報報導，對黎家盈而言，她真正面對的最大挑戰是跟家人分開。正值事業上升期的先生，為了支持黎家盈逐夢航天，將生活重心轉至家庭，帶著一對11歲的龍鳳胎和9歲的小女兒遷居北京，獨自照顧3個孩子。

由於課程訓練日程異常密集，黎家盈經常隔一段時間才能和他們共度一天周末。「那一天哪裡也不去，陪他們在家裡玩。」3個孩子都格外牽掛母親，尤其年紀最小的女兒最為依戀，總問她什麼時候回來跟他們一起住。黎家盈跟小女兒說：「我們的家庭是個小家，國家是個大家。現在媽媽要離開一段時間去大家庭工作，爸爸照顧小家，等我完成任務後，就會回到你們身邊。」

回憶起訓練日常，黎家盈細數起極具挑戰的訓練項目：72小時睡眠剝奪訓練、48小時沙漠野外訓練，長達6天5夜的洞穴訓練，每一項科目都考驗人的意志力。除此之外，離心機、轉椅等航天耐受性訓練，更是直接衝擊人體承受極限。

黎家盈樂觀積極的性格，是「魔鬼訓練」的「通關密碼」。在72小時睡眠剝奪訓練中，黎家盈找到了小妙招：「我的策略就是忙起來，整理東西、安排食物，72個小時就能很快熬過去。」神舟23號乘組的隊友們也誇她特別溫暖，勤快，像個小蜜蜂一樣忙個不停。擅長收納的她將物資管理工作整理得井然有序。

加壓後的艙內航天服體積變大，會使航天員在狹小空間內活動受限。黎家盈身高1.61米，身材相對嬌小，即使穿著最小號航天服，操作仍是十分困難，在艙內高強度的訓練下，常常衣衫盡濕。「加壓後連手指都彎不了」，雖然也曾面臨短暫的崩潰，但她從未想過放棄。