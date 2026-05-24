香港長洲太平清醮吸客 平安包航班吃得到 食肆生意料升3成

香港一連三日的佛誕小長假23日展開，長洲24日舉行太平清醮飄色巡遊、搶包山等慶祝活動。23日長洲「正醮日」前夕，島上氣氛已十分熱鬧，街上人山人海，有巡遊隊伍在北帝廟場地為醒獅麒麟點睛，吸引大批市民與遊客駐足觀看。不少食肆因應全島進入齋戒期，推出齋食，有食肆負責人稱今年登島人潮勝往年，預計生意額升三成。

大公報、文匯報報導，長洲島上有酒店一房難求，有市民打算在長洲留宿兩晚，說要帶孩子看搶包山，了解香港傳統節日習俗。有法國旅客首次踏足長洲，認為香港民俗節慶氛圍濃厚。有長洲居民表示，從小在太平清醮期間吃齋看神功戲，今年會叫上老友記參與巡遊，延續傳統。

售賣平安包的老字號餅店「郭錦記」已準備就緒，除了12元（港幣，下同，約1.5美元）一個的平安包外，今年亦推出六種不同「餡料」的鑰匙扣吸客。

郭錦記餅店負責人表示，香港非遺文化一向深受海外顧客歡迎，隨訪港旅客人數持續上升，有望連帶增加今年太平清醮到訪的人流。為進一步把握海外商機，他們今年跟航空公司香港快運合作，向指定航班抵港客派發特製包，將平安包帶到萬呎高空；未來更計畫「出海」，聯同合作夥伴探索在歐洲開辦特許經營店的可能性，致力將香港非遺文化推向海外。

島上住宿亦一房難求，酒店職員23日表示，這個周末的酒店房間，均已於早前幾日被訂滿，生意火爆。

法國遊客Lucy計劃在香港遊玩一個月，23日首次踏足長洲。她表示，原只計畫到長洲閒逛，登島後才發現正舉辦傳統節慶，她形容長洲太平清醮很有特色，讓遊客認識到香港除了維港兩岸的繁榮景象，民俗文化亦非常獨特。Lucy說，品嘗平安包及了解其背後的「Lucky」的含義後，會到網絡上了解太平清醮的歷史，稱有機會亦會參與香港的其他民俗慶典。

北帝廟一帶人山人海，街道兩旁掛滿節慶裝飾，處處可聞歡笑聲。點睛寓意賦予醒獅靈氣與生命力，是節慶前的重要儀式。23日下午時分，北帝廟遊樂場場地人聲鼎沸，多支巡遊隊伍陸續抵達，為飄色巡遊進行最後的籌備工作。傳統的醒獅、麒麟點睛儀式在鑼鼓聲中舉行，多支隊伍各自為「色芯」小演員試裝。

長洲搶包山決賽將於24日午夜舉行。圖為搶包山選拔賽現場。（中通社資料照片）

5月底的香港長洲島，空氣瀰漫著竹子的清香、面團發酵的甜膩。從碼頭出來，隨處可見彩旗飄展，幾個兩三米高的小型包山已經立在街角，「平安」二字在陽光下格外晃眼。（中通社）