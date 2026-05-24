快訊

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

高教降維／學歷正貶值？校名篩選失靈 「國立」不代表能力

Omega-3怎麼吃？營養師推薦魚類、海藻與豆類搭配法

聽新聞
0:00 / 0:00

香港長洲太平清醮吸客 平安包航班吃得到 食肆生意料升3成

世界日報／ 香港新聞組／香港24日電
長洲老字號餅店郭錦記第二代傳人郭宇鈿（左）在父親即將退休之際，毅然放棄高薪工作接手家業，守護這項香港非物質文化遺產。（新華社資料照片）
長洲老字號餅店郭錦記第二代傳人郭宇鈿（左）在父親即將退休之際，毅然放棄高薪工作接手家業，守護這項香港非物質文化遺產。（新華社資料照片）

香港一連三日的佛誕小長假23日展開，長洲24日舉行太平清醮飄色巡遊、搶包山等慶祝活動。23日長洲「正醮日」前夕，島上氣氛已十分熱鬧，街上人山人海，有巡遊隊伍在北帝廟場地為醒獅麒麟點睛，吸引大批市民與遊客駐足觀看。不少食肆因應全島進入齋戒期，推出齋食，有食肆負責人稱今年登島人潮勝往年，預計生意額升三成。

大公報、文匯報報導，長洲島上有酒店一房難求，有市民打算在長洲留宿兩晚，說要帶孩子看搶包山，了解香港傳統節日習俗。有法國旅客首次踏足長洲，認為香港民俗節慶氛圍濃厚。有長洲居民表示，從小在太平清醮期間吃齋看神功戲，今年會叫上老友記參與巡遊，延續傳統。

售賣平安包的老字號餅店「郭錦記」已準備就緒，除了12元（港幣，下同，約1.5美元）一個的平安包外，今年亦推出六種不同「餡料」的鑰匙扣吸客。

郭錦記餅店負責人表示，香港非遺文化一向深受海外顧客歡迎，隨訪港旅客人數持續上升，有望連帶增加今年太平清醮到訪的人流。為進一步把握海外商機，他們今年跟航空公司香港快運合作，向指定航班抵港客派發特製包，將平安包帶到萬呎高空；未來更計畫「出海」，聯同合作夥伴探索在歐洲開辦特許經營店的可能性，致力將香港非遺文化推向海外。

島上住宿亦一房難求，酒店職員23日表示，這個周末的酒店房間，均已於早前幾日被訂滿，生意火爆。

法國遊客Lucy計劃在香港遊玩一個月，23日首次踏足長洲。她表示，原只計畫到長洲閒逛，登島後才發現正舉辦傳統節慶，她形容長洲太平清醮很有特色，讓遊客認識到香港除了維港兩岸的繁榮景象，民俗文化亦非常獨特。Lucy說，品嘗平安包及了解其背後的「Lucky」的含義後，會到網絡上了解太平清醮的歷史，稱有機會亦會參與香港的其他民俗慶典。

北帝廟一帶人山人海，街道兩旁掛滿節慶裝飾，處處可聞歡笑聲。點睛寓意賦予醒獅靈氣與生命力，是節慶前的重要儀式。23日下午時分，北帝廟遊樂場場地人聲鼎沸，多支巡遊隊伍陸續抵達，為飄色巡遊進行最後的籌備工作。傳統的醒獅、麒麟點睛儀式在鑼鼓聲中舉行，多支隊伍各自為「色芯」小演員試裝。

長洲搶包山決賽將於24日午夜舉行。圖為搶包山選拔賽現場。（中通社資料照片）
長洲搶包山決賽將於24日午夜舉行。圖為搶包山選拔賽現場。（中通社資料照片）

5月底的香港長洲島，空氣瀰漫著竹子的清香、面團發酵的甜膩。從碼頭出來，隨處可見彩旗飄展，幾個兩三米高的小型包山已經立在街角，「平安」二字在陽光下格外晃眼。（中通社）
5月底的香港長洲島，空氣瀰漫著竹子的清香、面團發酵的甜膩。從碼頭出來，隨處可見彩旗飄展，幾個兩三米高的小型包山已經立在街角，「平安」二字在陽光下格外晃眼。（中通社）

長洲老字號餅店郭錦記今年跟航空公司合作，將平安包帶到萬呎高空，未來更計畫「出海」歐洲開辦特許經營店。（中通社資料照片）
長洲老字號餅店郭錦記今年跟航空公司合作，將平安包帶到萬呎高空，未來更計畫「出海」歐洲開辦特許經營店。（中通社資料照片）

香港

延伸閱讀

「票根經濟」帶動 香港啟德體育園首季零售生意增4成

遊港聘內地陪拍打卡屬非法雇傭 郊野挖海膽、爬樹也違法

香港機場T2大樓5.27啟用 每年迎3000萬客 兩餸飯6.3美元

香港中大設具身智能實驗室 攜手宇樹等24企業育AI人才滲透生活

相關新聞

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為中國近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。央視新聞24日報導，根據規定，礦工需經人臉識別、安檢與定位卡登記才可入井，但該礦場現場入井公示與實際核查數據卻明顯不符。入井人員公示牌顯示為124人，但經多方核實，實際下井人數達247人，其中有123人未在系統中留下有效紀錄。

大陸多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國大陸多地近期暴雨成災，已導致數十人不幸罹難或失蹤。據央視新聞報導，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，目前已造成17人失聯、1人死亡，救援工作仍在進行中。另，湖南、貴州等地近日亦出現強降雨災情，並傳出傷亡與失聯情況。

大陸神舟23號升空倒數！水槽出艙、耐力測試…太空人訓練畫面曝

神舟23號載人飛船將於24日晚上發射升空，中國載人航天工程辦公室公布了三名航天員此前在地面訓練的畫面，讓大家一窺航天員在光鮮任務背後中付出的努力。

神舟23號為登月鋪路 航天員將駐留1年進行人體研究

神舟23號載人飛行任務新聞發布會23日在酒泉衛星發射中心召開，宣布神舟23號訂24日23時08分發射。中國載人航天工程新聞發言人張靜波表示，神舟23號乘組將與神舟21號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作。乘組中有一名航天員將開展一年期在軌駐留試驗，藉此進行中國首個「太空人體研究計畫」，但張靜波並未公布該名航天員的人選。

北京大學換校長！龔旗煌突卸任…中科院院士高松接掌

中國頂尖學府北京大學近日完成校長人事更替。官方23日宣布，由中國科學院院士、化學家高松接任北京大學校長兼黨委副書記，原校長龔旗煌則卸下職務。由於官方並未說明龔旗煌下一步去向，也未提及「另有任用」，加上近年北大高層頻繁異動，外界對此次人事調整格外關注。

山西煤礦爆炸一度被嗆暈！倖存礦工：醒來狂奔2小時逃生

山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸造成慘重傷亡，劫後餘生的礦工憶起事發當時仍後怕，稱當時聽到廣播喇叭裡有人大喊「瓦斯洩漏快跑」並聽到巨響，大家立馬拚命往出口跑，隨即就被強大的衝擊波掀翻「炸暈」，巷道裡還聞到疑是粉塵的硫磺味，四處躺著人，跑了10幾分鐘就意識模糊，有人暈倒1小時才醒來，全程跑了近2小時才逃出，還不忘拉著其他礦工摸爬逃生，救出了4人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。