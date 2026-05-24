快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸神舟23號升空倒數！水槽出艙、耐力測試…太空人訓練畫面曝

世界日報／ 中國新聞組／北京24日電
神舟23號太空人乘組地面訓練畫面。朱楊柱（右）、張志遠（左）和 黎家盈（中）在組合體模擬器進行操作訓練。（取材自中國載人航天）
神舟23號太空人乘組地面訓練畫面。朱楊柱（右）、張志遠（左）和 黎家盈（中）在組合體模擬器進行操作訓練。（取材自中國載人航天）

神舟23號載人飛船將於24日晚上發射升空，中國載人航天工程辦公室公布了三名航天員此前在地面訓練的畫面，讓大家一窺航天員在光鮮任務背後中付出的努力。

從航天工程辦公室釋出的照片中可看到，為了適應太空環境及提升耐力，三名航天員進行了水下失重模擬訓練、模擬失重訓練水槽出艙任務訓練、轉椅訓練、震動訓練等。除此之外，他們在跑步機上訓練體能，還到叢林中進行生存訓練；空間站組合體應急與故障處理訓練更是太空任務的基本功。

綜合中國新聞網、港媒報導，此次載人任務還帶上了水稻種子、鈣鈦礦電池等實驗材料，未來中國空間站將首次實現水稻的「二次播種」，旨在解析長期空間微重力對水稻遺傳穩定性的影響，將挖掘有重大應用價值的新基因。

另外，中國空間站將首次開展鈣鈦礦電池動態服役實驗，獲得電池在真實空間極端環境下的轉換效率衰減數據，為未來低軌衛星、深空探測、月球基地和空間原位製造能源系統提供關鍵新技術儲備。

在23日舉行的神舟23號載人飛行任務新聞發布會上，外界也關心兩名巴基斯坦航天員的訓練狀況。載人航天工程新聞發言人張靜波表示，兩名巴基斯坦航天員已進入中國航天員科研訓練中心，與中國航天員一同參加任務訓練。

張靜波說明，巴基斯坦航天員在入隊初期會集中展開漢語授課，強化中文學習，掌握漢語基本知識和執行飛行任務所需的相關口令詞彙。

依照計畫，一名巴基斯坦航天員將作為載荷專家執行短期飛行任務，目前正在進行基礎訓練和航天專業技術訓練，重點開展實際操作能力訓練，確保巴基斯坦航天員具備完成飛行任務的能力，目前各項工作進展順利。

太空人 神舟23號

延伸閱讀

神舟23號港產首位女太空人5.24升空 黎家盈：發揮獅子山精神

神舟23號太空船發射 女太空人是港籍的「她」

神舟23航天員黎家盈 最大挑戰：與家人分開 去大家庭工作

中國「天舟十號」貨運飛船發射成功 將搭載「扁鵲」系統

相關新聞

山西煤礦爆炸事故！央視：公告124人下井「實際達247人」

山西省沁源縣留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，已造成至少82人死亡、2人失聯、128人受傷，為中國近年傷亡最嚴重的煤礦安全事故之一。央視新聞24日報導，根據規定，礦工需經人臉識別、安檢與定位卡登記才可入井，但該礦場現場入井公示與實際核查數據卻明顯不符。入井人員公示牌顯示為124人，但經多方核實，實際下井人數達247人，其中有123人未在系統中留下有效紀錄。

大陸多地暴雨成災 重慶已釀1死17人失聯

中國大陸多地近期暴雨成災，已導致數十人不幸罹難或失蹤。據央視新聞報導，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，目前已造成17人失聯、1人死亡，救援工作仍在進行中。另，湖南、貴州等地近日亦出現強降雨災情，並傳出傷亡與失聯情況。

重慶暴雨釀1死17人失聯 陸啟動四級救災應急響應

中國大陸多地近期暴雨成災，其中，重慶永川23日至24日出現特大暴雨，短時雨量達296.6毫米，已造成17人失聯、1人死亡，救援持續進行。大陸國家防災減災救災委員會24日針對重慶市嚴重洪澇和地質災害，啟動國家四級救災應急響應，同時，大陸水利部亦對多省份啟動洪水防禦Ⅳ級應急響應。

大陸神舟23號升空倒數！水槽出艙、耐力測試…太空人訓練畫面曝

神舟23號載人飛船將於24日晚上發射升空，中國載人航天工程辦公室公布了三名航天員此前在地面訓練的畫面，讓大家一窺航天員在光鮮任務背後中付出的努力。

神舟23號為登月鋪路 航天員將駐留1年進行人體研究

神舟23號載人飛行任務新聞發布會23日在酒泉衛星發射中心召開，宣布神舟23號訂24日23時08分發射。中國載人航天工程新聞發言人張靜波表示，神舟23號乘組將與神舟21號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作。乘組中有一名航天員將開展一年期在軌駐留試驗，藉此進行中國首個「太空人體研究計畫」，但張靜波並未公布該名航天員的人選。

北京大學換校長！龔旗煌突卸任…中科院院士高松接掌

中國頂尖學府北京大學近日完成校長人事更替。官方23日宣布，由中國科學院院士、化學家高松接任北京大學校長兼黨委副書記，原校長龔旗煌則卸下職務。由於官方並未說明龔旗煌下一步去向，也未提及「另有任用」，加上近年北大高層頻繁異動，外界對此次人事調整格外關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。