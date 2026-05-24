大陸神舟23號升空倒數！水槽出艙、耐力測試…太空人訓練畫面曝

神舟23號載人飛船將於24日晚上發射升空，中國載人航天工程辦公室公布了三名航天員此前在地面訓練的畫面，讓大家一窺航天員在光鮮任務背後中付出的努力。

從航天工程辦公室釋出的照片中可看到，為了適應太空環境及提升耐力，三名航天員進行了水下失重模擬訓練、模擬失重訓練水槽出艙任務訓練、轉椅訓練、震動訓練等。除此之外，他們在跑步機上訓練體能，還到叢林中進行生存訓練；空間站組合體應急與故障處理訓練更是太空任務的基本功。

綜合中國新聞網、港媒報導，此次載人任務還帶上了水稻種子、鈣鈦礦電池等實驗材料，未來中國空間站將首次實現水稻的「二次播種」，旨在解析長期空間微重力對水稻遺傳穩定性的影響，將挖掘有重大應用價值的新基因。

另外，中國空間站將首次開展鈣鈦礦電池動態服役實驗，獲得電池在真實空間極端環境下的轉換效率衰減數據，為未來低軌衛星、深空探測、月球基地和空間原位製造能源系統提供關鍵新技術儲備。

在23日舉行的神舟23號載人飛行任務新聞發布會上，外界也關心兩名巴基斯坦航天員的訓練狀況。載人航天工程新聞發言人張靜波表示，兩名巴基斯坦航天員已進入中國航天員科研訓練中心，與中國航天員一同參加任務訓練。

張靜波說明，巴基斯坦航天員在入隊初期會集中展開漢語授課，強化中文學習，掌握漢語基本知識和執行飛行任務所需的相關口令詞彙。

依照計畫，一名巴基斯坦航天員將作為載荷專家執行短期飛行任務，目前正在進行基礎訓練和航天專業技術訓練，重點開展實際操作能力訓練，確保巴基斯坦航天員具備完成飛行任務的能力，目前各項工作進展順利。