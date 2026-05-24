神舟23號為登月鋪路 航天員將駐留1年進行人體研究

神舟23號載人飛行任務新聞發布會23日在酒泉衛星發射中心召開，宣布神舟23號訂24日23時08分發射。中國載人航天工程新聞發言人張靜波表示，神舟23號乘組將與神舟21號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作。乘組中有一名航天員將開展一年期在軌駐留試驗，藉此進行中國首個「太空人體研究計畫」，但張靜波並未公布該名航天員的人選。

神舟23號飛行乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，大公報報導，談及此次神舟23號以及天宮空間站如何支持中國在2030年實現載人登月，張靜波表示，中國空間站主要從三個方面支撐月球探測：一是培養航天員人才隊伍，二是驗證面向載人登月關鍵技術，三是驗證月球探測所需的運載火箭和飛船系統。

張靜波表示，神舟23號乘組將實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，持續發揮空間站綜合應用效益。

按計畫，神舟23號載人飛船入軌後，將採用自主快速交會對接模式，對接於天和核心艙徑向端口，形成三船三艙組合體。目前神舟23號船箭飛行產品質量受控，太空人乘組狀態良好，地面系統設施設備運行穩定，太空站組合體狀態正常，具備執行發射任務條件。神舟21號乘組完成在軌輪換後，將返回東風著陸場。

載人登月、月球科研站建設，中國後續的航天計畫備受關注。對此，張靜波表示，中國對現有載人登月、無人探月，從任務、資源、隊伍三個方面進行整合，統稱為「月球探測工程」。

張靜波介紹了載人登月工作的進展。他表示，2026年初成功實施了長征十號運載火箭系統低空飛行演示驗證與夢舟載人飛船系統最大動壓逃逸飛行試驗，為後續可重複使用載人天地往返系統和載人登月打下了堅實基礎。今年4月，嫦娥七號探測器已運抵中國文昌發射場。目前正在進行嫦娥七號任務發射前測試準備，各項工作正按計畫有序推進，計畫於下半年擇機發射。

對於月球探測工程的後續，張靜波表示，將按計畫組織完成長征十號運載火箭技術驗證飛行，夢舟載人飛船和攬月著陸器首次飛行等重要任務。「全力以赴，為如期實現2030年前中國人首次登陸月球的目標而努力奮鬥。」 神舟23號航天員朱楊柱（中）、張志遠（右）、黎家盈23日在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體見面。（新華社）

談及此次神舟23號以及天宮空間站，如何支持中國在2030年實現載人登月，張靜波表示，中國載人航天工程始終秉持和平利用太空，推動人類文明向地外空間延伸，用實際行動推動構建人類命運共同體的理念。「工程始終堅持一張藍圖繪到底。從發射載人飛船突破關鍵技術到發射空間實驗室，從完成空間站建造到進入空間站運營，再到月球探測。每一步都扎實推進、穩步實現，讓中國人的腳步從近地走向深空。」

中國空間站作為國家級太空實驗室，主要從三個方面有力支撐月球探測。一是空間站任務培養了一支執行過空間任務、擁有豐富太空飛行經驗的航天員隊伍，可為後續載人登月任務航天員乘組選拔提供堅實人才儲備。

二是空間站已在軌穩定運行近四年，部署並驗證了一系列面向載人登月關鍵技術，如：剛實施的天舟十號貨運飛船任務中，就搭載了微重力環境下表面張力貯箱液體晃動試驗項目，主要是驗證載人登月相關飛行器技術指標要求設置的準確性及合理性。

三是空間站任務中由長征十號甲運載火箭和夢舟飛船組成的新一代近地載人天地往返運輸系統，與月球探測所需的長征十號運載火箭和夢舟登月飛船系統採用了一體化設計與研製，未來兩年通過多次空間站飛行任務驗證，將全面提升其技術成熟度與任務可靠性，為首次載人登月打下堅實基礎。此外，空間站長期在軌運營還可為未來月球科研開發和深空探測等任務提供更多更大空間在軌平台服務作用。