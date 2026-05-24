北京大學換校長！龔旗煌突卸任…中科院院士高松接掌

中國頂尖學府北京大學近日完成校長人事更替。官方23日宣布，由中國科學院院士、化學家高松接任北京大學校長兼黨委副書記，原校長龔旗煌則卸下職務。由於官方並未說明龔旗煌下一步去向，也未提及「另有任用」，加上近年北大高層頻繁異動，外界對此次人事調整格外關注。

綜合媒體報導，北京大學23日召開教師幹部會議，由中共中央組織部副部長張光軍宣布中央決定，教育部與北京市相關官員均出席。現年62歲的高松，出生於安徽泗縣，1985年畢業於北京大學化學系，之後取得碩士與博士學位，長年在北大任教與任職，曾歷任副校長、研究生院院長、常務副校長等職。

2018年，高松離開北大，先後擔任華南理工大學與中山大學校長，如今再度返回母校掌舵。高松是中國知名無機化學家，2007年當選中國科學院院士，並曾獲何梁何利科學與技術進步獎，在中國學界與教育界具有相當影響力。

相較之下，龔旗煌的突然卸任更引發議論。現年61歲的龔旗煌為福建莆田人，是光學領域專家，同樣長期在北京大學任教，2013年當選中科院院士，2022年升任北大校長。外界注意到，他與前中共中央組織部長陳希同為福建莆田老鄉，而陳希又被視為中共總書記習近平的重要親信之一。

報導指出，北大近一年多來高層人事持續震盪。2025年，北京大學副校長任羽中因涉嫌嚴重違紀違法主動投案，隨後遭「雙開」，官方指其涉及權錢交易與「靠校吃校」等問題。同年，前北京大學校長、黨委書記郝平，也遭免去全國人大相關職務，但官方至今未公開說明原因。

由於北京大學屬於中國教育部直屬的「中管高校」，校長與黨委書記皆為副部級職位，人事安排向來被視為中國高層政治與教育系統的重要風向球。此次高松回鍋北大，不僅代表中國高教系統一次重要調整，也反映近年中國高校內部整頓與權力重組仍持續。