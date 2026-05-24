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「東北超」足球聯賽首日吸10萬觀眾！傳奇教練助陣、明星也來了

世界日報／ 中國新聞組╱北京24日電
國足世界盃教練米盧(左)現身瀋陽為東北超開球。(新華社)
國足世界盃教練米盧(左)現身瀋陽為東北超開球。(新華社)

首屆「東北超」23日晚間在瀋陽、長春、哈爾濱與呼和浩特4城同步點燃戰火，這場被視為東北版「城超」的草根足球聯賽，開賽首日吸引超10萬觀眾，明星于和偉、高圓圓、張天愛等人更現身助陣，讓東北地區久違感受到大型足球賽事帶來的熱度與活力。其中，瀋陽鐵西體育場約4萬席座無虛席，長春奧體公園體育場3.5萬張門票也全數售罄。據統計，超過210家媒體平台及500餘個自媒體帳號參與開幕式及揭幕戰的直播。

綜合現代快報、新華社報導，「東北超」最受矚目的焦點之一，是曾率領中國男足闖進2002年日韓世界盃的傳奇教練米盧重返瀋陽。現年82歲的米盧相隔11年再度來到中國隊昔日「出線福地」，親自為賽事開球。他受訪時動情表示，自己對中國球迷始終懷有深厚感情，「很高興再次回到瀋陽，我愛這座城市。」這番話也勾起不少老球迷對中國足球黃金年代的回憶。

除了足球情懷，開幕式也充滿娛樂話題。演員于和偉、高圓圓與張天愛現身瀋陽賽區，替揭幕戰助陣。于和偉身穿瀋陽隊球衣，高圓圓與張天愛則手持隊旗與球迷互動，現場歡呼聲不斷。雖然三人停留時間不長，但已成功炒熱現場氣氛，也替賽事增添跨界關注度。

主辦單位此次以「草根足球」為核心，遼寧、吉林、黑龍江與內蒙古三省一區共同組成8支城市代表隊，共390名球員參賽，全部為業餘選手。賽事採主客場制，共進行7輪、28場比賽，不設高額獎金，而是希望藉由低票價與城市交流，重新培養民眾對地方足球的參與感。

值得注意的是，「東北超」也被視為帶動區域經濟的新引擎。瀋陽賽區單場票價僅19.9元人民幣，但自開放預約後迅速吸引超過10萬人次登記。各地更同步推出「票根經濟」，包括景區折扣、夜市優惠與商圈聯名活動。瀋陽設置434個「第二現場」觀賽點，從商場、酒吧街到景區民宿皆能同步觀看賽事，進一步將足球熱潮導入觀光與消費市場。

新華社報導，隨著貴州「村超」、江蘇「蘇超」後，「東北超」成為中國又一個以地方文化結合基層足球的代表案例。從體育賽事延伸至城市行銷、文旅整合與區域交流，東北地區正試圖透過足球重新凝聚城市活力，也讓外界看見草根賽事背後龐大的經濟與文化效應。

于和偉(左)、高圓圓現身助陣「東北超」。(取材自微博)
于和偉(左)、高圓圓現身助陣「東北超」。(取材自微博)

「東北超」23日在遼寧瀋陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱、內蒙古自治區呼和浩特市同步開賽。(新華社)
「東北超」23日在遼寧瀋陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱、內蒙古自治區呼和浩特市同步開賽。(新華社)

東北超 高圓圓 足球 哈爾濱

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