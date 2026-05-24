山西煤礦爆炸一度被嗆暈！倖存礦工：醒來狂奔2小時逃生

山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日發生瓦斯爆炸造成慘重傷亡，劫後餘生的礦工憶起事發當時仍後怕，稱當時聽到廣播喇叭裡有人大喊「瓦斯洩漏快跑」並聽到巨響，大家立馬拚命往出口跑，隨即就被強大的衝擊波掀翻「炸暈」，巷道裡還聞到疑是粉塵的硫磺味，四處躺著人，跑了10幾分鐘就意識模糊，有人暈倒1小時才醒來，全程跑了近2小時才逃出，還不忘拉著其他礦工摸爬逃生，救出了4人。

大公報報導，礦難傷員劉思傑講述井下遇險經過時，用「劫後餘生」形容自己。他說，聽到廣播喊瓦斯可能洩漏後，他和多名工人就立馬往出口跑。巷道裡煤塵很大，視線特別不好，呼吸也不好，只有認準方向，一直使勁往外跑。跑了大概有10幾分鐘，就感覺意識有點模糊了，特別害怕。

「想的就是一定得跑出去，父母養自己這麼大，還沒好好孝敬過父母，不能就這麼倒在那裡」，他說，大概跑了將近2個小時，「感覺活著真好」。

受傷礦工王勇表示自己暈倒1小時後才逃生。他說，起先他只看到一股煙，「當時聞到和放炮一樣的硫磺味，我就叫人跑，跑的過程中看到有被煙嗆倒的人，當時我也暈了。後來躺了差不多有1個多小時，我自己醒過來，又把旁邊的人叫起來，一起出了井」。

山西礦難中被救的多位礦工都表示，事故發生時曾聞到硫磺味，有的則聽到爆炸聲，及「有東西噴了出來」，後 來才知道那是爆炸造成的巨大衝擊波。一名事發時在井下作業的礦工說，當時在1號井幹活，爆炸時，幾個人被衝擊波炸暈，「感覺那一股風大得很，『砰』打過來，我戴的帽子全部掀到地上」，人當場昏過去了，隨後起來時看不清路，只能「摸著出來」，班組一共20人只有4人出來。

一名當時在地面工作人員表示，出事的時候正值中班，聽到爆炸聲後，其通過內部電話聯繫井下人員，但電話未能打通，他下到井內救援時背了兩個自救器，拿了十幾瓶礦泉水，「井內有怪味，四處躺著人」。作業面工作人員有昏迷情況，有人被扶出來，也有人被擔架抬出，出井口後就上了救護車。一名在井下作業獲救人員表示，那股難聞的味道，就是粉塵。

救治醫師指出，傷者主要是受到有毒氣體傷害，目前主要進行高壓吸氧治療，主要目的是防止出現遲發腦病變。

據界面新聞，事發現場礦工大都是當地人，此次出事的地點為3號井，工人多由原來的1號井轉過去，「1號井為老井，現在基本採空了」。工人每天工作8小時，工資基本是萬把塊錢人民幣，「基本上都是掙點下力的錢」、「我們都是打工的，看著挺揪心的」。

另當地一位人士早先從該煤礦離職，他表示，他之前曾看到有人下井時抽菸。但無法證實。