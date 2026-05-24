山西礦災事故死亡數據遭疑瞞報！官員稱現場混亂所致

中國山西一煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，至少82人遇難。這是中國17年來最嚴重的礦災，當地通報死亡人數在高層表態關注後上升，被質疑最初數據「瞞報」；當地官員則稱，是「現場混亂」所致。

綜合中國官媒央視新聞、新華社等媒體報導，山西省長治市23日晚間10時30分召開記者會，介紹山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故情況。

記者會召開前，全場人員為遇難者默哀。

長治市長陳向陽在會上表示，22日晚上7時29分，沁源縣通洲集團留神峪煤業有限公司井下發生瓦斯爆炸事故，當班下井人數247人。截至記者會前，煤礦瓦斯爆炸事故已造成82人死亡，2人失聯，128人受傷住院治療，35人未受傷自行回家。

陳向陽說，對此極為痛心、萬分自責。長治市委、市政府向所有遇難者表示深切哀悼，向所有遇難者家屬、受傷人員，以及全社會誠懇道歉。涉事煤礦企業有重大違法行為，對失聯人員，將不惜任何代價全力搜救，正進一步調查事故具體原因。

這是中國17年來最嚴重的礦災。不過，當地通報死亡人數在政府高層發出指示後飆升，因此被質疑最初的數據有「謊報」、「瞞報」問題。

山西省長治市沁源縣應急管理局原先於23日上午對外通報，事故發生時，「井下當班作業人員247人，平安升井201人，死亡8人，井下38人正在全力搜救」。

之後，中國國家主席習近平發出指示，指這起事故造成重大人員傷亡，要查明事故原因並嚴肅追責。中國總理李強也批示，要求「及時準確發布信（訊）息」。

從此開始，中國官媒從23日中午開始更新事故遇難人數，短短2小時內上升。先是從最初通報的8死升至超過50人死。到了23日下午2時，央視報導稱，事故已造成90人遇難。

昨天的記者會上，當地官方未具體解釋死亡數字為何會出現82人和90人兩個版本。

根據昨天晚間的記者會，當地官員稱，事故發生後，現場混亂。企業對作業人數統計不清，導致一開始通報人數不準確。

另外，中共山西省委書記唐登杰、省長盧東亮赴事故現場，指揮應急處置工作。

唐登杰、盧東亮表示，要把搶救生命放在第一位，科學組織搜救，核清失聯人數，確保不落一人。要全力配合國務院調查組開展事故調查，深挖徹查事故原因，依法依規依紀嚴肅追責問責，及時回應社會關切。