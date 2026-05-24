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近年最慘 山西礦災 至少82死128傷

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸，救援人員全副武裝準備下井救援。新華社
山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸，救援人員全副武裝準備下井救援。新華社

大陸山西省留神峪煤礦廿二日晚間發生瓦斯爆炸事故，已知至少八十二人死亡、兩人失聯、一二八人受傷，是大陸近年傷亡最嚴重的安全生產事故之一。爆炸後吸入有毒氣體是造成死傷慘重的主因。大陸國家主席習近平已作出指示，要求查明事故原因，依法嚴肅追責。

綜合新華社、新京報報導，位於山西省長治市沁源縣的通洲集團留神峪煤礦廿二日晚間七點廿九分發生瓦斯爆炸，當時在井下的作業人員二四七人，原本官方通報九十人死亡，但昨晚當局召開新聞發布會更正死傷人數。由於爆炸點附近出現積水，現場救援正向井下運送抽水管，並緊急調整救援行動。目前，事發企業實際控制人、負責人已逮捕。

一名礦工表示，留神峪煤礦採三班制作業，當時是中班礦工下井時段。受傷礦工王勇在醫院受訪時說，當時他沒聽見任何響聲，但現場出現煙、也聞到了硫磺味，隨後就暈了過去。救治醫生指出，傷者主要是受到有毒氣體傷害，目前主要進行高壓吸氧治療，主要目的是防止出現遲發腦病變。

報導引述安徽一家礦業公司安全工程師董臻指出，瓦斯爆炸會導致井下一氧化碳濃度急劇升高。一氧化碳是可燃氣體，若遇火源極易引發二次爆炸；即便未發生爆炸，當巷道內充滿高濃度一氧化碳時，因其在人體內與血紅蛋白的結合能力遠強於氧氣，礦工只需呼吸三至五口，就會瞬間失去意識、窒息昏迷。

事發後，大陸國家主席習近平、總理李強均做出「重要指示」，要求全力救治傷員，科學組織搜救，做好善後處置。要查明事故原因，依法追責。大陸國務院已組成事故調查組調查，副總理張國清率有關部門趕赴現場救災善後。

中新網指出，留神峪煤礦生產能力為每年一二○萬噸，開拓方式為斜井開拓，該礦場去年才兩度因安全問題挨罰。陸委會昨下午發布新聞稿，向中國大陸有關方面表達慰問，期盼受困人員能早日獲救，並祈願亡者安息，望後續復原工作一切順利。賴清德總統也發文表示，台灣願在必要時提供人道協助。賴清德總統也發文表示，台灣願在必要時提供人道協助。

大陸近年的重大安全事故包括：二○一五年八月十二日，天津港港區危險品碼頭爆炸造成一六五人遇難八人失蹤，二點六萬輛汽車損毀；以及二○一四年八月二日，江蘇昆山中榮金屬製品公司粉塵爆炸，造成九十七人死亡，一六三人受傷。

爆炸 習近平 山西 煤礦

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