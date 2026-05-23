快訊

數據中心達物理極限 黃仁勳：台積電是輝達突破傳輸極限後盾

中日關係在APEC部長會能破冰？日經產大臣：跟王文濤短暫站立交談

聽新聞
0:00 / 0:00

山西礦災釀90死 中國大陸國務院副總理赴現場下令查清查透

中央社／ 台北23日電
山西省沁源縣留神峪煤礦昨晚發生瓦斯爆炸事故，截至下午2時已造成90人死亡。 中新社
山西省沁源縣留神峪煤礦昨晚發生瓦斯爆炸事故，截至下午2時已造成90人死亡。 中新社

山西省沁源縣留神峪煤礦昨晚發生瓦斯爆炸事故，截至下午2時已造成90人死亡。中國國務院副總理張國清今天赴現場探視後表示，國務院事故調查組要「較真碰硬」展開事故調查，查清查透事故原因與相關部門責任，依法依規嚴厲懲處。

張國清並指示，各地要全面檢視礦山安全落實情況，重拳出擊「打非治違」，嚴查嚴懲煤礦隱蔽工作面作業、安全監控造假、下井作業人數不清、違規分包轉包等問題。國務院安委辦及各地要立即對煤礦、危險化學品等重點行業領域安全隱患排查整治再作部署，嚴格監管執法，堅決有力懲處安全生產違法違規行為。

新華社報導，張國清23日率有關部門負責人員趕赴山西長治市沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故現場指導應急處置工作，傳達中共總書記習近平的指示以及中國國務院總理李強的要求。他在現場指揮部召開會議，作上述表示。

張國清還要求，山西及各地要時刻繃緊安全生產這根弦，落細落實安全生產責任措施，「堅決防範遏制重特大事故發生」。

他指示，要調集專業力量全力科學搜救，避免次生傷亡。要核清失聯人數，確保不落一人。要組織高水準醫療專家精心救治傷患，減少因傷致殘。要扎實細緻做好安撫善後工作，及時準確發布訊息，回應社會關切。

中國國務院副總理張國清今天赴現場探視後表示，國務院事故調查組要「較真碰硬」展開事故調查，查清查透事故原因與相關部門責任，依法依規嚴厲懲處。 新華社
中國國務院副總理張國清今天赴現場探視後表示，國務院事故調查組要「較真碰硬」展開事故調查，查清查透事故原因與相關部門責任，依法依規嚴厲懲處。 新華社

山西 國務院 爆炸 習近平 中共

延伸閱讀

山西沁源縣煤礦爆炸致8人死亡、38人受困 習近平要求依法嚴肅追責

山西煤礦爆炸至少90死 陸委會表慰問：盼受困者早日獲救、亡者安息

山西留神峪煤礦爆炸死亡人數攀至90人 涉事企業負責人已被控制

山西煤礦瓦斯爆炸已致90死 曾因安全問題兩度挨罰

相關新聞

山西煤礦爆炸至少90死 陸委會表慰問：盼受困者早日獲救、亡者安息

大陸山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，造成至少90人死亡。陸委會23日向中國大陸有關方面表達慰問，期盼受困人員能早日獲救，並祈願亡者安息。

山西礦災釀90死 中國大陸國務院副總理赴現場下令查清查透

山西省沁源縣留神峪煤礦昨晚發生瓦斯爆炸事故，截至下午2時已造成90人死亡。中國國務院副總理張國清今天赴現場探視後表示，國...

中國大陸山西礦場爆炸已90死 陸委會：祈願亡者安息

中國大陸山西省長治市沁源縣22日晚發生礦場瓦斯爆炸事故，釀成嚴重死傷。陸委會表示，期盼受困人員早日獲救、祈願亡者安息，向...

山西煤礦瓦斯爆炸已致90死 曾因安全問題兩度挨罰

大陸山西沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故死亡人數已大幅增至90人。這家公司曾於2025年因安全問題，兩次被行政處罰共人民幣5萬元（約新台幣23萬元）。

U17亞洲盃 國足不敵日本獲亞軍 網轟日籍教頭「下課」

23日凌晨，U17男足亞洲盃決賽結束，中國隊2∶3不敵日本隊獲得亞軍。雖未能拿下冠軍，仍是U17國足22年來最佳戰績。不過此役中，國足日籍主教練浮嶋敏的戰術和首發選擇備受質疑，包括媒體記者在內的大批球迷狂轟浮嶋敏應為打輸日本負責，稱他忌憚日本隊的進攻，毀掉中國這批優秀球員，網上一片要求他「下課」聲浪；面對排山倒海的質疑，浮嶋敏在賽後回懟：「首發裡都是狀態最好的球員，你看的比賽太少了」。

國泰航空抵港客機疑遇氣流8人送院 乘客：像是搭「大怒神」

香港國泰航空一架客機23日上午6時，疑似在飛行中遇到氣流，造成10人輕傷。其中有8人，包括3名乘客及5名機組人員被送往北大嶼山醫院救治。有乘客在社交平台Threads分享驚魂經歷，反映當時驚慌程度猶如「大怒神」突然下墜的經歷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。