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山西煤礦爆炸至少90死 陸委會表慰問：盼受困者早日獲救、亡者安息

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸山西省留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，造成至少90人死亡，陸委會23日向中國大陸有關方面表達慰問，期盼受困人員能早日獲救，並祈願亡者安息。（本報資料照片）
大陸山西省留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，造成至少90人死亡，陸委會23日向中國大陸有關方面表達慰問，期盼受困人員能早日獲救，並祈願亡者安息。（本報資料照片）

大陸山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日晚間發生瓦斯爆炸事故，造成至少90人死亡。陸委會23日向中國大陸有關方面表達慰問，期盼受困人員能早日獲救，並祈願亡者安息。

陸委會23日下午發布新聞稿表示，經海基會初步瞭解，當地相關單位正在全力搶救處理，礦區無台灣民眾，政府將持續關注本案後續發展。

陸委會表示，期盼受困人員能早日獲救脫困，並向中國大陸有關方面表達慰問，祈願亡者安息，望後續復原工作一切順利。

據新華社報導，該礦場22日晚間19時29分發生瓦斯爆炸，截至23日14時，已知有90人死亡，現場搜救仍在進行中。

事發後，大陸國家主席習近平已作出「重要指示」，要求全力救治傷員，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作，並且要查明事故原因，依法嚴肅追責。

爆炸 陸委會 海基會

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