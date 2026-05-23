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台灣插畫家「啾啾妹」 突然被取消參加香港展覽

中央社／ 台北23日電

台灣插畫家「啾啾妹」團隊原定參加23日起在香港舉行的第11屆「香港插畫及文創展」，21日突然接獲主辦方通知不能參展。香港明報今天指出，「啾啾妹」在2019年10月曾在臉書發布插畫，畫中有黑衣和黑色頭盔的卡通人物。

「啾啾妹」在臉書及Instagram擁有逾百萬追蹤者，其作品主要描繪「戀愛男女的大小事」。

「啾啾妹」17日在其臉書公布，將在23至25日到香港參加「香港插畫及文創展」，現場也會設粉絲見面和簽售活動。但21日又發文指出，「今日臨時接獲主辦正式通知，我們被告知將無法參展，這個消息對我們來說也非常突然」。

「啾啾妹」表示，團隊對展覽投入很多心力準備，販售商品已經提前抵香港，對最終無法參展感到「十分遺憾與不捨」，目前正與主辦方進一步確認相關原因與後續處理方式。

丈夫是香港人的「啾啾妹」寫道：「香港曾經帶給我很多溫暖的回憶，就像我的第二個家一樣！希望未來還有機會再好好和大家見面。」

明報報導，對此，香港會議展覽中心（管理）有限公司表示，「不會評論個別活動」。

2019年10月，香港正值「反送中」運動街頭抗爭最激烈時期。

香港 台灣 插畫家

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