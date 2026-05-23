中國大陸山西礦場爆炸已90死 陸委會：祈願亡者安息

23日凌晨，U17男足亞洲盃決賽結束，中國隊2∶3不敵日本隊獲得亞軍。雖未能拿下冠軍，仍是U17國足22年來最佳戰績。不過此役中，國足日籍主教練浮嶋敏的戰術和首發選擇備受質疑，包括媒體記者在內的大批球迷狂轟浮嶋敏應為打輸日本負責，稱他忌憚日本隊的進攻，毀掉中國這批優秀球員，網上一片要求他「下課」聲浪；面對排山倒海的質疑，浮嶋敏在賽後回懟：「首發裡都是狀態最好的球員，你看的比賽太少了」。

2026-05-23 14:30