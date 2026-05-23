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中國大陸山西礦場爆炸已90死 陸委會：祈願亡者安息

中央社／ 台北23日電
中國大陸山西省長治市沁源縣22日晚發生礦場瓦斯爆炸事故，釀成嚴重死傷。 中新社
中國大陸山西省長治市沁源縣22日晚發生礦場瓦斯爆炸事故，釀成嚴重死傷。 中新社

中國大陸山西省長治市沁源縣22日晚發生礦場瓦斯爆炸事故，釀成嚴重死傷。陸委會表示，期盼受困人員早日獲救、祈願亡者安息，向中國大陸有關方面表達慰問；事故未涉及台灣民眾。

大陸委員會（陸委會）23日透過新聞稿表示，經海峽交流基金會（海基會）初步了解，當地相關單位正在全力搶救處理事故，礦區沒有台灣民眾，政府將持續關注後續發展。

陸委會向中國大陸有關方面表達慰問，期盼受困人員早日獲救，祈願亡者安息，望後續復原工作一切順利。

中國大陸山西省長治市沁源縣通洲集團留神峪煤礦22日晚7時許發生瓦斯爆炸事故。

據新華社、央視報導，當時井下有247人在作業。截至23日下午2時止，累計死亡人數達90人，救援工作尚在進行中，傷亡人員數據持續統計中。

中國大陸國家主席習近平今天上午對於事故作出重要指示，要求全力救治傷患，科學組織搜救，妥善做好善後處置工作，要查明事故原因，依法嚴肅追責。

中國大陸山西省長治市沁源縣22日晚發生礦場瓦斯爆炸事故，釀成嚴重死傷。 新華社
中國大陸山西省長治市沁源縣22日晚發生礦場瓦斯爆炸事故，釀成嚴重死傷。 新華社

爆炸 陸委會 海峽

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