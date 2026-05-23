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山西煤礦瓦斯爆炸已致90死 曾因安全問題兩度挨罰

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
山西煤礦瓦斯爆炸82遇難9失聯 曾因安全問題被兩次行政處罰。央視新聞
山西煤礦瓦斯爆炸82遇難9失聯 曾因安全問題被兩次行政處罰。央視新聞

大陸山西沁源縣煤礦瓦斯爆炸事故死亡人數已大幅增至90人。這家公司曾於2025年因安全問題，兩次被行政處罰共人民幣5萬元（約新台幣23萬元）。

瓦斯爆炸事故發生在22日晚間7時35分，地點為沁源縣通洲集團留神峪煤礦，井下當班作業人員247人。涉事企業負責人已被採取控制措施。沁源縣應急管理局的值班人員23日表示，目前已經成立現場指揮部，具體消息以官方通報為准。

紅星新聞引述企業信息平台「天眼查」報導，山西通洲集團留神峪煤業有限公司成立於2010年，2025年參保人數為1724人，位於山西省長治市沁源縣沁河鎮上莊村。

這家公司曾於2025年因安全問題，兩次被行政處罰。其中一次是針對6月27日零點班工人入井時，有部分工人未穿帶有反光標識的工作服，7月被沁源縣應急管理局罰款人民幣3萬元（約新台幣14萬元）。

這家公司又在去年12月被沁源縣應急管理局罰款2萬元（新台幣9萬元），原因是三采區軌道下山猴車急停保護拉線，在多處地點吊掛在電纜鉤上被電纜壓住，且猴車上人員無法拉到，急停保護不起作用；軌道順槽口頂板破碎，無補強支護措施。

極目新聞報導。山西省自然資源廳2025年9月曾公佈「2025年山西省綠色礦山創建名錄（第一批）礦山名單」，其中，山西通洲集團留神峪煤業有限公司通過遴選後納入該名單。

2024年11月，該公司新建年入選120萬噸煤炭洗選建設項目，該項目為坑口洗煤廠，年入洗原煤120萬噸。主要建設有準備生產線、主廠房、機修車間、綜合樓、藥劑庫、循環水池等。項目總投資為人民幣2.8億元，其中環保投資為人民幣557萬元。

爆炸 山西

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