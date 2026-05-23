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山西留神峪煤礦爆炸死亡人數攀至90人 涉事企業負責人已被控制

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故，已造成90人死亡。圖為搜救現場空拍。 （央視新聞）
西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故，已造成90人死亡。圖為搜救現場空拍。 （央視新聞）

山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故死亡人數不斷攀升。據央視新聞，央視記者從山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故現場了解到，事故已造成90人死亡，現場搜救仍在進行。

另新華社及央視都報導，留神峪煤礦瓦斯爆炸事故發生後，大陸緊急管理部調派了6支國家礦場緊急救援隊伍345人攜裝備赴現場參與救援。

山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援指揮部了解到，涉事企業負責人已被依法採取控制措施。

據大陸山西省沁源縣緊急管理局的通報，爆炸事故是在昨5月22日19時29分發生，央視新聞在昨22日晚21時43分接報，山西通洲集團留神峪煤礦井下一氧化碳感測器發出超限報警，當時井下作業人員一共247人。而截至5月23日凌晨3時33分，已有157人升井，其中4人死亡。井下仍有90人，其中16人危急。

今早7時左右，沁源縣緊急管理局發出通報，稱事故已致8人死亡，但煤井下仍有38人。但到今天中午12時43分，央視新聞即報導，事故已造成超50人死亡。但僅僅十餘分鐘後，即下午1時許，死亡人數又暴增到82人，當時並仍有9人失聯。

最新消息是，死亡人已攀高到90人。央視新聞報導稱，山西留神峪煤礦事故傷者均被送到醫院救治，醫生表示，傷者主要是受到有毒氣體傷害，目前主要進行高壓吸氧治療。醫院派駐了心理醫師對傷者進行疏導。

央視總台記者報導稱，目前沁源縣人民醫院事故傷者主要救台的現場之一。醫院單獨開闢了病區進行傷者收治。該醫院目前收治的事故傷者共27人，其中一人重症，26人輕傷。

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