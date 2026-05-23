U17亞洲盃 國足不敵日本獲亞軍 網轟日籍教頭「下課」

23日凌晨，U17男足亞洲盃決賽結束，中國隊2∶3不敵日本隊獲得亞軍。雖未能拿下冠軍，仍是U17國足22年來最佳戰績。不過此役中，國足日籍主教練浮嶋敏的戰術和首發選擇備受質疑，包括媒體記者在內的大批球迷狂轟浮嶋敏應為打輸日本負責，稱他忌憚日本隊的進攻，毀掉中國這批優秀球員，網上一片要求他「下課」聲浪；面對排山倒海的質疑，浮嶋敏在賽後回懟：「首發裡都是狀態最好的球員，你看的比賽太少了」。

據央視報導，在沙烏地阿拉伯舉行的U17男足亞洲盃決賽，23日凌晨由中國對陣日本。比賽第30分鐘，日本隊禁區內小角度推射破門，中國隊0：1落後。比賽第41分鐘，國足後場傳球失誤，日本隊打空門得手，中國隊0：2落後。上半場補時第1分鐘，日本隊再進一球，中國隊0：3落後。

下半場開場，中國隊挑射破門，扳回1分。中國隊1：3落後日本隊。比賽第78分鐘，中國隊後場連續逼搶造成對手失誤，贏得點球機會並穩穩罰進，再扳第2分。全場比賽結束，最終中國隊1球差距敗陣，雖未能22年後再次奪冠，但仍創近22年U17亞洲盃最佳戰績。

本場比賽，主教練浮嶋敏的用人被不少球迷質疑，門將秦子牛、首發的潘朝偉甚至鄺兆雷狀態都不好，引發熱議。有分析稱，中國隊此次能打進決賽是一個不小的驚喜，但想奪冠還是有很大難度，上半場前30分鐘還能守住，之後防線開始亂了，從半場第30分鐘開始，國足短時間內連丟三球，有一種瞬間被打花的感覺；而浮嶋敏讓飽受爭議的潘朝偉進入首發，事實證明他的表現的確是不好。

大批球迷和網民要求浮嶋敏下課，認為浮嶋敏明顯忌憚日本隊的進攻且用人不當，以致上半場，中國隊的進攻幾乎癱瘓，被對手壓著打。知名體育記者馬德興批評，「半場比賽，把大家的心氣一下給打沒了」、「就龜縮後場可以防得住日本隊？」，他認為浮嶋敏戰術不合理，必須下課。

據網易引述浮嶋敏賽後回應質疑的說法，他表示，「如果你長期關注我們比賽的話，而不是只看亞洲盃這幾場比賽，你會發現我之前也經常用這套首發陣容。而且我們之前這套首發的表現是不錯的，也贏了球」。他強調自己選的球員都是狀態最好的。

「東方體育日報」撰文則認為，從下半場的表現來看，主教練浮嶋敏這一年多的調教是有功效的。

U17男足亞洲盃決賽結束，中國隊2∶3不敵日本隊獲得亞軍。(取材自微博)