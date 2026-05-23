中亞哈薩克、烏茲別克學子 「留學香港」7年激增279%

中亞地區正積極推進經濟多元化，在金融、貿易、基建、創科、旅遊、綠色發展等領域發展蓬勃。香港特首李家超下月初將率領本屆港府規模最大、人數最多、涵蓋企業範圍最廣的外訪代表團，遠赴哈薩克和烏茲別克，推動經貿合作，探索新的機遇，推廣香港優勢。

文匯報報導，留學香港」品牌，正是香港的強項之一，對中亞學生而言，香港的吸引力愈見明顯。

據教資會數據顯示，赴港入讀八所資助大學的兩國學生已從2017/18學年的98人，增至2024/25學年的371人，升幅達279%，以香港科技大學為例，今年來自烏茲別克的入學申請較去年激增逾兩倍。兩名中亞學子分享在港發展的收穫與體會，均對李家超率團到訪自己的國家表示熱切期待，相信此行可為中亞與香港各方面的深度合作鋪路，為兩地的發展注入新動力。

香港高校在「一帶一路」沿線國家的招生策略已見成效，這些尖子亦成為推動國際交流的核心引擎。來自哈薩克的律師Shaimerden Chikanayev是港府「『一帶一路』獎學金」及中大的獎學金得主，他在當地申請了停薪留職，現在是香港中文大學法律博士四年級研究生。

他與香港，早在20年前已結下不解之緣。當時他是一名交換生，第一次出國的地點就是香港，同行的還有他的女友，「那時候我們就愛上這裡了」。

Shaimerden曾在香港當交換生，2019年又曾在中大法學院擔任研究助理，清楚了解香港高質量的教育、師資水平和圖書館資源。他在家鄉的律師事務所當合夥人，擁有超過15年執業經驗。他之所以決定來香港讀博，有其充分的考量：「從職業發展角度，這為我打開了商業領域的大門。尤其是因為『一帶一路』，我們的交流特別多。」

來自烏茲別克、就讀香港科技大學工商管理（資訊系統學）專業二年級的Zilola Karimova對香港情有獨鍾，原因有三：豐厚的獎學金、英文環境友好，以及安全。「我來自我們國家頂尖的IT學校，學過編程等知識，所以我想繼續深造。我讀資訊系統，不是純計算機，而科大有很多選擇：雙修、雙學位、延伸專業方向都可以。」