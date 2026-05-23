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山西沁源縣煤礦瓦斯爆炸！8人死亡、38人受困煤井下全力搜救中

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
旗下煤井發生煤變的通洲集團，是山西省沁源經濟技術開發區內的重要企業，正大力實施傳統產業升級改造，不斷開發戰略性新型產業。圖為其氫能源、合成氨一體化優化項目。 取自沁源縣人民政府網站
旗下煤井發生煤變的通洲集團，是山西省沁源經濟技術開發區內的重要企業，正大力實施傳統產業升級改造，不斷開發戰略性新型產業。圖為其氫能源、合成氨一體化優化項目。 取自沁源縣人民政府網站

據大陸山西省沁源縣緊急管理局今早發布的通報，昨5月22日下午19時29分，沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，已致8人死亡，但煤井下仍有38人，正在全力搜救中。

通報稱，爆炸發生當時，井下當班作業人員247人。事故發生後，省市縣黨委員會高度重視，主要領導第一時間作出安排部署，立即啟動緊急應變，並立即趕赴現場指揮救援工作。

截至23日即今天清晨6時，已平安升井201人，死亡8人，另井下38人正全力搜救。通報稱，事故原因正在進一步調查中。

大陸官媒新華社稍早曾報導，中國官方新華社今天報導，山西省長治市一座煤礦因一氧化碳濃度超標，已確認造成4人死亡，另有90人受困地底礦坑。報導稱，這起事故發生在昨天深夜，地點是在長治市留神峪煤礦。但不久後即依據沁源縣緊急管理局的最新通報更新了死亡人數為8人，而受困人數也從90人降為38人。

據公開資料，山西通洲煤焦集團是山西省沁源縣一家集原煤開採、洗煤、煉焦、化產品回收於一體的民營企業，建於1983年，資產總額9.5億元，員工3,000餘人。集團下轄多個煤礦，主產2號主焦煤，採用斜井開拓與綜採工藝，年產能70萬噸。

該集團2005年實現產值人民幣6.5億元，上繳稅金人民幣7200萬元，獲評山西省模範單位、長治市「十強民營企業」及沁源縣龍頭企業和利稅大戶。

爆炸

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