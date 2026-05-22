施琅攻台 陸史詩片電影「澎湖海戰」7月25日上映

大陸今年初熱播的電視劇「太平年」講述了五代十國尾聲，吳越「納土歸宋」的故事情節，而今天又有另一部影視作品「澎湖海戰」官宣將於7月25日上映，片中講述清將施琅攻台，與明鄭軍隊決戰的歷史過程。

根據中國電影報消息，5月22日，「澎湖海戰」電影發布「天下大勢，乘風而來」定檔預告片，宣布將於7月25日上映。另據港媒大公文匯報，該片將於7月30日在港澳地區全線戲院上映。

這部電影於2024年開拍，同年底殺青。劇情取材自清軍入關數十年後，與台灣的明鄭王朝決一死戰的過程，特別是1683年清朝康熙皇帝命明鄭降將施琅率福建水師，進攻澎湖的故事。

此次約兩分鐘的定檔預告片裡，以主角多次提問為軸線，並搭配諸多海戰場景。電影主演陣容包含王學圻、杜江、易烊千璽、侯雯元、羅一舟、耿樂、宋洋、趙麗穎、張晉、胡明等演員，其中趙麗穎飾演延平王府側夫人黃和娘，易烊千璽飾演康熙皇帝，施琅則由王學圻扮演。

目前這部電影的官方微博，主頁背景照是八個字「統一台灣，勢不可擋」。

值得一提的是，去年底這部電影曾在大陸掀起爭議，不少網友質疑「滿人打漢人值得歌頌嗎？」，還有民眾認為電影的角度完全站在清廷視角，違背歷史，以及施琅是「漢奸」等。由於當時恰逢大陸對明史、清史的民間激烈討論，還有「悼明」風潮興起，這部電影爭議一度頗大，知名影片平台豆瓣最後關閉了該片點評功能，評論區被清空。