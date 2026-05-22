爆紅神話破滅？香港吉伊卡哇拉麵晚餐時段「空到嚇人」 冷清畫面流出

日本人氣漫畫角色CHIIKAWA的主題拉麵店「吉伊卡哇拉麵」首間海外分店2025年8月進駐香港旺角朗豪坊，當時行預約制，吸引許多粉絲在店外大排長龍，連香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩都曾入店打卡湊熱鬧。但有粉絲在網上表示，今年5月18日（周日）晚上約8時前往「朝聖」兼用餐，驚見明明是晚餐時段，但店內「卻有近半座位」，無需預約已可入座，形容「心都悶住」。

原PO明白其他人抱怨菜單「單一又少選擇」，根本沒有必要再去光顧，「再幫襯也許是愛吧」，而且「幾百元吃一碗拉麵，質素比其他地方好，外面大有人在」。但原PO感嘆「真的不忍心見到它這麼冷清」，最後如常進去光顧，「順便買下周邊，之前吃了兩三次都沒買」，最終花費港幣594元(約新台幣2386元)。原PO更指，愈來愈多餐廳宣佈結業，看到CHIIKAWA主題拉麵店如此冷清，「特此有感而發」。

網友︰熱潮過了 就要比拼食物質素了

貼文引來許多網友討論，「剛開的時候，就已經知道味道一般」、「熱潮過了，就要比拼食物質素了」、「還沒去過，不過香港現在這樣的市道，貴一點也難找人去」、「這間純粹吃潮流，拉麵味道真的一般，反而飲品有點特色」、「其實它的賣點是打卡，所以不喜歡CHIIKAWA的人不需要去光顧」。

餐廳剛開幕採取預約制

店舖位於朗豪坊12樓，去年8月開幕前曾進行媒體預覽，剛進店便有3個角色的大型塑像。餐廳採用紅、黃等顏色鮮艷的裝潢，隨處也可看見CHIIKAWA角色，當時拉麵定價港幣115元至150元(約新台幣462元至603元)不等，餐廳採取預約制，顧客須先在網上購買港幣38元(約新台幣153元)、含一杯黑烏龍茶的預約證，第一階段可預約日期已滿，許多粉絲為了「朝聖」，都會在店外大排長龍。

羅淑佩曾入店打卡

香港文化體育及旅遊局局長羅淑佩同月入店打卡湊熱鬧，發現到店吃麵不單為了果腹，更重要是「儀式感滿滿」體驗，大讚是一種很吸引的感覺。

日本拉麵店封殺吉伊卡哇惹二創 網友嘲：其他角色可入了

港男垃圾站蹂躪吉伊卡哇烏薩奇公仔「當球踢」 粉絲怒斥：虐待動物

文章授權轉載自《香港01》