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廈門長庚醫院要易主？廈門長庚副院長闢謠：純台資醫院、絕無外資收購

聯合報／ 記者黃雅慧／福州即時報導
廈門長庚醫院副院長兼任台灣長春藤生命科學總經理張承能博士22日在海交會期間受訪鄭重聲明，廈門長庚是純台資醫院，絕對沒有所謂外資收購，或是大陸某一個醫療體系要收購情事。記者黃雅慧／攝影
廈門長庚醫院副院長兼任台灣長春藤生命科學總經理張承能博士22日在海交會期間受訪鄭重聲明，廈門長庚是純台資醫院，絕對沒有所謂外資收購，或是大陸某一個醫療體系要收購情事。記者黃雅慧／攝影

近十年來，對於廈門長庚經營權的傳聞未止歇，包括被收購變成莆田系等，廈門長庚醫院副院長兼任台灣長春藤生命科學總經理張承能博士22日在海交會期間受訪鄭重聲明，廈門長庚是純台資醫院，絕對沒有所謂外資收購，或是大陸某一個醫療體系要收購情事。未來廈門長庚醫院會秉持著我們創辦人以人為本，繼續為人民服務。

張承能表示，廈門長庚由王永慶先生百分之百投資、創辦，所有醫療服務都從台灣移植過來，所有醫療規範則按大陸法規執行，等於是兩岸合作下的產品。「到目前為止，我再鄭重強調，廈門長庚醫院是純粹台灣長庚醫療體系所衍生出來在廈門的一家醫院，純粹台資。」他說。

張承能指出，以往認為醫療重要，而忽視康養，對於不是病人的老人，如何老有所養也是非常重要的議題，所以在2005年時，他們在林口長庚社院區設立所謂的養生文化村，提供老人養護場所，同時跟慢性病醫療的桃園長庚、專治重症急症的林口長庚結合，如果病人有任何醫療上的需要，可以隨時轉至醫院。所以醫康兩個結合非常重要。

這樣的經驗正在廈門持續推廣，張承能說，現在廈門長庚醫院旁也建設了養生文化村。很多健康的老人可以生活在那邊，一旦有醫療需要，馬上可以轉送到旁邊的醫療醫院去。

張承能續指，他們跟福州的瀚元康養要結合在一起，發展類似輻射服務，先從養開始，下階段，希望能在那邊合作建造醫院，甚至是三甲醫院。

面對在福建的機會，張承能提到兩方面：一方面就是醫養級項目，目前他們跟瀚元康養有合作；另一方面，近期大陸官方公告818號令（管醫院開展醫療技術）跟828令（管企業生產藥品）政策，剛好與台灣所謂的再生醫療法不謀而合。兩個方案方向是類似的，如何促進兩岸在再生醫療以及免疫醫療這方面往尖端醫學方面去發展是絕對必要的。

張承能說，台灣在再生醫療、細胞治療方面有非常好的經驗，且台灣的優秀醫療品質能與國際接軌；大陸這邊再生醫療技術非常好，且市場廣大，有豐富的臨床資源與AI的數據。「如果兩岸能夠互補，對於新的細胞治療，未來的成就是可以預期的。」

長庚 廈門 王永慶

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