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香港機場擴容升級！二號客運大樓下周啟用 容量直逼1億人次

聯合報／ 香港特派員李春/即時報導
香港機場即將啟用第二航站樓，可望有效緩解日益增加的客流。圖為原有的一號航站樓入境大廳旅客。（中通社資料照）
香港機場即將啟用第二航站樓，可望有效緩解日益增加的客流。圖為原有的一號航站樓入境大廳旅客。（中通社資料照）

香港機場二號客運大樓將於下周三啟用，香港機場自此與桃園機場相似，進入兩個航站樓時期。初步已有十五間航空公司櫃檯將陸續遷入，包括經營台港航線的航空公司。

香港機場管理局今天說，二號客運大樓預計每年最多可處理三千萬人次客流量，現有的一號客運大樓最多可處理的七千萬人次客流量，即兩個大樓未來每年可處理的客流量，將高達一億人次，有助香港未來發展。

香港機管局認為，香港機場要繼續發展及保持競爭力，就必須增加容量，疫情前客運量為一年約七千萬人次，已接近一號客運大樓的設計容量，而二號客運大樓啟用後，可增加三千萬人次容量，建造成本近百億港元的二號客運大樓亦預留擴建空間，容量可進一步提升至五千萬人次。

香港機管局預計，二號客運大樓啟用後首年，可處理八百萬人次離境旅客，估計暑假旺季每日會有逾二十萬人次使用二號客運大樓。

香港機場二號客運大樓離港設施啟用後，十五間航空公司當日起至六月十日會分批進駐，開始在二號客運大樓辦理旅客登記手續，旅客在大樓完成辦理登記手續及安檢後，將乘坐捷運系統，返回一號客運大樓登機。進駐的十五間航空公司，包括經營台港航線的三間香港間本地航空公司，即香港航空、大灣區航空及香港快運。

據機管局機場運行執行總監姚兆聰介紹，二號客運大樓有八個行段，英文字母不會與一號大樓重複，另外有一百零八個登記櫃檯，六十八個自助行李託運櫃檯，五十八個智能登記櫃檯，十五條智能保安檢查通道。交通方面，有二十九條巴士線在二號大樓設落客站，機場快綫月台可直達離港層，而大樓內設有八十間店舖。

桃園機場 香港

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