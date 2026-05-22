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中國大陸人口首度負成長…5年少了632萬人 少子化、老齡化加速

中央社／ 台北22日電
中國國家統計局今天公布「2025年全國1%人口抽樣調查」主要數據，中國大陸地區5年人口減少632萬8724人，首次出現人口減少，並呈現少子化上升趨勢。(新華社)
中國國家統計局今天公布「2025年全國1%人口抽樣調查」主要數據，中國大陸地區5年人口減少632萬8724人，首次出現人口減少，並呈現少子化上升趨勢。(新華社)

中國國家統計局今天公布「2025年全國1%人口抽樣調查」主要數據，與2020年第7次人口普查結果對比，中國大陸地區5年人口減少632萬8724人，首次出現人口減少，並呈現少子化、老齡化上升趨勢。

數據顯示，中國2025年全國人口（大陸地區不含港澳）為14億545萬人，比2020年人口普查的14億1177萬8724人，減少632萬8724人。這是中國發布人口普查、人口抽樣調查數據以來，首次出現人口減少。官方數據顯示，中國大陸人口自2022年開始逐年減少。

中國此前實施一胎化政策，導致男女人口比例嚴重失衡，目前略有改善。2025年人口抽樣調查，其中男性人口為7億1722萬人，占51.03%；女性人口為6億8823萬人，占48.97%。而2020年人口普查的女性人口占比為48.76%。

此外，中國大陸呈現家庭戶數增加、家庭戶人口減少的趨勢。2025年抽樣調查家庭戶5億1465萬戶，家庭戶人口為12億9685萬人，平均每個家庭戶人口為2.52人。與2020年人口普查結果相比，家庭戶數增加2049萬2577戶，家庭戶人口減少0.1人。

與此同時，中國大陸少子化、老齡化呈現上升趨勢。

2025年抽樣調查0至14歲人口為2億1436萬人，占15.25%；15至59歲人口為8億6987萬人，占61.89%；60歲及以上人口為3億2122萬人，占22.86%，其中65歲及以上人口為2億2309萬人，占15.87%。

而2020年人口普查，0至14歲人口為2億5338萬3938人，占17.95%；15至59歲人口為8億9437萬6020人，占63.35%；60歲及以上人口為2億6401萬8766人，占18.70%，其中65歲及以上人口為1億9635萬280人，占13.50%。

數據顯示，中國大陸人口教育程度提升。2025年大專及以上程度的人口為2億7233萬人（2020年為2億1836萬767人）；高中（含中專）程度的人口為2億4272萬人（2020年為2億1300萬5258人）；初中程度的人口為4億5283萬人（2020年為4億8716萬3489人）；小學程度人口為3億3122萬人（2020年為3億4965萬8828人）。

5年以來，中國大陸人口由農村向城鎮集中的情況越來越明顯。2025年居住在城鎮的人口為9億5208萬人，占67.74%；居住在鄉村的人口為4億5337萬人，占32.26%。2020年居住在城鎮的人口為9億199萬1162人，占63.89%；居住在鄉村的人口為5億978萬7562人，占36.11%。

此外，2025年中國大陸流動人口（市轄區以外的人戶分離人口）為3億5788萬人，比2020年的3億7581萬6759人略減。

中國國家統計局表示，2025年全國1%人口抽樣調查，樣本量為2052萬人，占中國大陸人口的1.46%。

中國每隔10年進行一次全國人口普查，並在兩次人口普查之間，展開全國1%人口抽樣調查。

中國大陸 少子化 人口普查

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