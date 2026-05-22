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大陸多地暴雨成災 氣象專家曝「罕見環流」是關鍵

中央社／ 台北22日電

中國大陸華南、江南以及四川、陝西等地部分地區近期出現大到暴雨，局部地區大暴雨。氣象分析稱，主要與這個季節少見的大氣環流形勢有關。

據中國官媒央視新聞微信公眾號，華南、江南以及四川、陜西等地部分地區最近出現大到暴雨，局部地區大暴雨。中國中央氣象台預計，22至23日，中東部等地大範圍降雨過程持續，雨帶有所北移，部分地區有暴雨或大暴雨。24日起，還會有一輪降雨過程，需防範較強降雨可能引發的次生災害。

中國天氣網氣象分析師李寧表示，本輪大範圍強降雨出現時間偏早而且強度特強，主要與這個季節比較少見的大氣環流形勢有關。

李寧表示，近日西部有高空槽攜帶冷空氣東移南下，東部海區存在阻塞高壓，與低緯度的副熱帶高壓聯手，在中國東側和南側形成龐大的高壓區，引導太平洋、東海水氣、南海水氣與孟加拉灣水氣一路北上。這三條水氣輸送帶共同帶給中東部充沛水氣，水氣條件堪比盛夏，而且波及範圍廣。

至於華南地區近日的暴雨則屬於典型的暖區對流降水。李寧表示，南海夏季風爆發在即，西南氣流已顯著增強，西南氣流中對流雲團發展旺盛，同時對流雲團中產生了「列車效應」，導致不斷有新生對流替換原先對流，在同一片區域形成列車效應，進而使得強降雨集中、降雨強度強、累積雨量大，增加極端降水出現的機率。

暴雨 四川 央視

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