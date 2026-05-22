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大陸眾多大學疫後仍封控 備受詬病下漸解封

中央社／ 台北22日電
武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(新華社)
武漢大學文化底蘊深厚，加上種植數千株櫻花，吸引不少人前往參觀。(新華社)

中國各大學在多年前COVID-19疫情期間實施封控，不少學校疫後仍沿用這一措施，引發詬病，本月以來多家知名大學終於相繼宣布放寬入校限制。有學者說，開放式校園才是大學應有之道，校園開放是大勢所趨。

香港明報今天作了上述報導，並指本月以來，武漢大學、華中科技大學等多所重點大學相繼宣布全面放寬入校限制。

報導稱，中國各大學在疫情之前基本可自由進出，自疫情期間實施封控，不少院校疫後仍未解封或實施嚴格的預約制，尤其北京清華大學、北京大學，每天釋出的參觀名額極少而且必須與校方人員有所聯絡才可預約，基本無法進入。

據報導，明報記者近日開車經過北京清華大學校門前，還未到正門口，就因並非報備車輛而被引導駛離學校。對此，某著名大學相關人員表示，「單純開放不太好，人太多會影響學校工作的正常開展，預約制可以控制人流量」。

北京清華大學前副教授鄭毓煌去年底隨手拍了一個影片，將北大的校門與美國哈佛大學的校門並列放在一起對比，其中只見「北大的門，石球列陣，鐵門緊鎖，保安肅立，社會公眾無法進入」，哈佛大學的門口則沒有任何保安，鄭毓煌和母親可以隨時進校。

鄭毓煌接受陸媒紅星新聞訪問時表示，部分大學封閉成常態，背後原因就是「懶政」，「管理圖省事、遇事怕擔責。校外人員禁止入校就能規避各類問題，對校方管理者而言最為省心」。

鄭毓煌指出，公立大學拒絕向社會公眾開放，違背了大學的公共屬性，「公立大學由財政稅收供養，肩負着傳播思想、普及科學知識的公共服務使命，閉門辦學本身就是一種不負責任的行為」。

鄭毓煌今年4月起發起「校門實驗」，實地走訪北京、上海、廣州、深圳、杭州等地數十所大學，以「路人視角」實測校園開放程度，並呼籲中國3000多所大學逐步打開校門。

他近日整理出40多所大學的開放程度排行榜，其中「無需預約，刷身分證直接進」的院校有22所，包含武漢大學、上海交通大學，成為校園開放標竿；8所大學標註為 「預約難、審核慢」，包含北京清華、北大、中國人民大學、北京理工大學、中央民族大學、復旦大學、中山大學、華南理工大學。

鄭毓煌說，「有點意外的是深圳大學」。他在公布「排行榜」隔天的17日前往深大，本以為需提前一天預約，會吃「閉門羹」，結果發現已全面開放，「這足以說明校園開放已是大勢所趨」。

武漢大學 疫情 清華大學

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