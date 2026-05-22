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對「校園霸凌」見解不同！復旦教授遭小學家長舉報 網炸鍋

世界日報／ 中國新聞組／北京22日電
復旦大學副教授沈奕斐發影片稱，自己被小學生家長無理舉報。（取材自中國青年報）
復旦大學副教授沈奕斐發影片稱，自己被小學生家長無理舉報。（取材自中國青年報）

上海復旦大學副教授沈奕斐近日發視頻稱，因一場直播連線中，她與一位小學生家長對「校園霸凌」的見解不同，事後遭到該名家長向多部門舉報她侵犯隱私、工作失職，讓她在陷入各種檢查和調查中。沈奕斐的遭遇獲得不少老師與教育工作者的共鳴，認為這種零成本的舉報正在逼瘋一線教育者；中國官媒也刊文評論，指這場荒誕的投訴鬧劇，正侵蝕教育生態的根基，力挺沈奕斐堅持專業底線的態度。

中國青年報報導，一位小學生家長近日透過直播連線向沈奕斐諮詢孩子在學校裡遭遇「校園霸凌」的事。沈奕斐請她舉幾個最嚴重的例子，這位家長講了兩件事：一是，自家孩子給同學分零食，但同學有好吃的沒分給他；二是兩個孩子拌嘴，互相推搡了幾下。這位母親因為這兩件事，反覆投訴、檢舉學校和老師，甚至還報了警。

在直播連線時，沈奕斐分析：「這不是欺凌，而是家長陷入了極端的『受害者邏輯』，把正常的兒童社交摩擦上綱上線」。

據沈奕斐自述，她跟這位家長溝通了40分鐘，但沒能說服這名家長。之後這個直播切片隱去了這位家長的關鍵信息在網上廣泛傳播，該家長發消息要求沈奕斐下架視頻被拒，隨即開始檢舉沈奕斐侵犯隱私，又向復旦大學多個部門檢舉教授直播影響教學、工作失職。沈奕斐因此連日撰寫狀況說明、配合調查，連正常工作都無法進行。

復旦大學表示，依程序調查、查清事實後，沒有因為怕麻煩就處分老師。

其間，沈奕斐發視頻說出了一句很多人都有同感的話：「我終於理解為什麼那些被家長舉報的老師會主動認錯了。不是做錯了什麼，是扛不住了」。

視頻下，老師們與教育工作者或轉附附言或按讚，沈奕斐說，1000多條留言不乏基層一線教師的委屈與心聲。有人說自己被無理家長舉報到失眠，有人說為了不惹麻煩只能對孩子睜一隻眼閉一隻眼，有人說明明用心教書卻被步步緊逼、寒透了心，有留言說，這種零成本的舉報正在逼瘋一線教育者，支持沈奕斐硬剛小學生家長舉報。

21日，教育部主管的「中國教師報」刊載中國知名教育專家湯勇的文章稱，這種無成本、無底線的泛舉報、濫投訴，正在悄然侵蝕教育生態的根基。 這場荒誕的投訴鬧劇，早已超越個體糾紛的範疇，成為當下家校關係異化、教育理性缺失的真實縮影，值得整個社會深刻警醒。

復旦大學副教授沈奕斐發影片稱，自己被小學生家長無理舉報。(視頻截圖)
復旦大學副教授沈奕斐發影片稱，自己被小學生家長無理舉報。(視頻截圖)

復旦大學 霸凌

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