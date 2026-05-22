陸佛道教界接連傳醜聞！陝西道教協會會長爆貪汙「隱婚生子」被免職

中國佛教和道教界近年接連傳出醜聞，繼前少林寺住持釋永信涉及刑事犯罪而遭調查及起訴後，據報導，中國全國政協委員、陝西省道教協會會長胡誠林近日也疑被免職；釋永信和胡誠林同樣涉嫌斂財和隱婚生子。

香港明報今天在報導中表示，胡誠林上月初遭舉報斂財及隱婚生子，本月初被免去西安八仙宮監院、湘子廟監院職務，其西安市道教協會名譽會長頭銜也被取消。此外，相信胡誠林也被免去陝西省道協會長一職。

報導引述陝西省道教協會微信公眾號報導，本月11日，省道協組織駐會工作人員召開專題學習會議，負責省道教協會工作的代理會長賀信萍道長主持；賀信萍是陝西省道協副會長，由他擔任省道協代理會長，外界相信胡誠林已被內部免職。

一名自稱「全真道士劉永恆」的網民，上月初在網路公開舉報胡誠林隱婚生子20多年，以及違規為一名情人辦理道士證，同赴香港遊玩，並用廟產給自己買路華（Land Rover）豪車。

不過，大陸官方迄今仍對事件保持沉默。

去年中，釋永信（俗名劉應成）涉嫌刑事犯罪、挪用和侵占寺院資產，以及嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，被有關部門調查。

今年3月，河南省新鄉市人民檢察院通報，已就釋永信涉嫌職務侵占、挪用資金、非國家工作人員受賄、行賄案，向新鄉市中級人民法院提起公訴。