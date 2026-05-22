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粵荔枝嘉年華 荔枝冰淇淋熱賣

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「廣貨行天下」二○二六廣東荔枝嘉年華二十日在廣州啟幕。荔枝咖啡、荔枝冰淇淋、荔枝酸奶、荔枝蛋糕等特色產品紛紛亮相，受到民眾歡迎。 　　

中新社報導，廣東五羊冷凍食品有限公司相關負責人稱，當天，荔枝冰淇淋銷量超出預期，該公司考慮作為夏季常規產品。　

「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」。北宋文學家蘇軾筆下的千古名句，道盡了嶺南荔枝的極緻鮮美。作為中國荔枝核心產區之一，廣東荔枝種植規模穩居全國前列，每年四月中下旬起，從粵西到珠三角再到粵東，各類品種荔枝次第成熟、持續上新。

此次活動現場發布二○二六廣東荔枝產銷寄遞「一張圖」，呈現粵西、珠三角與粵東荔枝主產縣（市）的種植面積、主要品種、上市時間等信息。掃描圖中二維碼，還可獲得全省一百家規模種植主體清單，助力產銷精準對接。

在「給荔市集」，來自廣州、茂名、湛江、汕頭等地的二十餘家企業亮相，各色鮮摘荔枝、精品禮盒及深加工產品整齊陳列；湛江市開設現場直播間，線上實時售賣妃子笑等荔枝鮮果；東莞市則主推荔枝酥等特色深加工製品。

物流保障方面，順豐集團副總裁、特色經濟項目部總經理譚靖華表示，今年順豐統籌全貨機、散航、高鐵、冷鏈車輛等多元運力，運輸網絡通達全國兩百餘座城市，開闢茂名高州、東莞、深圳、廣州等四大運輸專場以及六處臨時集散場地，確保荔枝新鮮度。 　　

受冬春氣候影響，今年廣東荔枝的整體產量較去年有所調整。從目前來看，妃子笑、白糖罌等早熟品種產量相對穩定，疊加多個核心產區對荔枝產業全鏈條的精細化管理，今年廣東荔枝有望實現以質補量、以質穩價。據廣東省農業技術推廣中心花期監測數據，今年全省荔枝總產量預計一百三十萬噸。

廣東 廣州

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