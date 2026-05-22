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愛達·花城號 開啟首航售票

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國國產郵輪品牌愛達郵輪十九日宣布，第二艘國產大型郵輪「愛達．花城號」將於十一月二十二日從廣州南沙國際郵輪母港開啟首航。首航季航線於二十日零點起開售。

此次開售的首航季航線覆蓋今年十一月二十二日至明年一月二日，共推出六個短、中、長相結合的國際郵輪航次。首航航線將從廣州出發開啟六天五晚前往中國香港、越南順化（真美）的旅程。除常規航線外，「愛達．花城號」還將推出九天八晚的「南洋風情線」航次，以及三晚四天的香港跨年航次。此外，「愛達．花城號」將首次開啟十七天十六晚的東南亞六國「海絲發現之旅」，帶領賓客造訪新加坡、馬來西亞、文萊、菲律賓、印尼和越南。

「愛達．花城號」全長三四一米，總噸位達十四點一九萬噸，擁有二千一百三十間豪華客房和套房，滿載可容納五二三二名賓客。作為首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」的姊妹船，「愛達．花城號」在空間設計、智能科技與郵輪體驗上進行了全面升級。

愛達郵輪方面表示，廣州擁有卓越的地理優勢，郵輪市場發展潛力巨大。愛達郵輪將以廣州為核心樞紐，強化華南郵輪母港集群功能。愛達郵輪已形成「愛達．魔都號」、「愛達．地中海號」、「星旅遠洋．鼓浪嶼號」三船運營格局，航線覆蓋華東、華南、華北及香港，實現多母港全年運營。

郵輪 越南 廣州

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