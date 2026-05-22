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唐風茶韻 佛子山沉浸體驗

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
佛子山茶園處處可見陸羽茶文化的印記，遊客可學習古法採茶技藝。圖／本報湖北天門傳真
佛子山茶園處處可見陸羽茶文化的印記，遊客可學習古法採茶技藝。圖／本報湖北天門傳真

湖北天門佛子山茶園，是依託茶聖陸羽故里，打造的茶文旅生態茶園。依山而建、層疊翠綠，得天獨厚的自然條件，孕育出鮮爽甘醇的上好茗茶。遊客可體驗採茶、製茶等沉浸式活動。佛子山茶園已成為融合生態種植、文化研學與休閒旅遊的茶文旅知名地標。

一座山頭千年茶脈。佛子山海拔一九一點九公尺，是天門境內最高處。一千三百多年前，少年陸羽曾在此求學於隱士鄒夫子，為師父烹茗煮茶，多年後寫下世界上最早的重要茶學專著《茶經》，系統總結了茶的栽培、採摘、製作、鑑別以及煮飲流程，對後世茶文化影響深遠。

陸羽改革了煮茶方式，推崇清新自然的茶味，使飲茶風氣在唐代大為流行。

受陸羽影響，佛子山居民自古便有種茶習慣，至今茶園已逾千畝，其中陸泉生態茶園，茶樹長勢旺盛，嫩芽肥壯勻整，全力推進茶文旅深度融合，打造集「生態種植循茶經、加工銷售承茶韻、休閒旅遊傳茶情」於一體的文旅體驗，讓古老的茶產業與深厚的陸羽文化相生共融。

佛子山茶園漫山茶樹，層層嫩翠，鮮潤欲滴。茶農們腰挎竹簍，指尖翩躚，循著古法採摘，提採勿掐，講究一芽一葉初展，正是《茶經》記載之採茶要義。遊客不僅能欣賞滿目青翠，更能換上採茶裝或唐制漢服，參與沉浸式的文化體驗，學習古法採茶技藝，從採摘鮮葉到觀摩殺青、揉撚、乾燥等傳統製茶工序，再到靜坐品茗，親身感受陸羽「精行儉德」的茶道精神。

佛子山茶園正以陸羽茶文化為魂，以「生態種植+加工銷售+休閒旅遊」為發展主線，持續推進園區升級，進一步完善「遊、購、娛、學、品」等旅遊要素，全力打造茶文旅融合示範區。園內打造唐風茶韻沉浸式場景，遊客可身著唐裝，復刻陸羽當年的採茶與品茗場景，彷彿穿越時空與茶聖對話。以茶會友、以茶傳情，讓古老文脈在現代香遠益清。

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