中原糧倉 河南8500萬畝小麥開收

上海復旦大學副教授沈奕斐近日發影片稱，因一場直播連線，自己的評論被小學生家長舉報至多個部門。指控沈教授侵犯隱私，甚至是影響教學、工作失職。讓她在陷入各種檢查、和調查中，疲於奔命。影片下，老師們與教育工作者或轉附附言、或默默按讚，字裡行間滿是共鳴與無奈。

2026-05-21 17:27