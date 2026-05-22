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中原糧倉 河南8500萬畝小麥開收
二十一日是中國小滿節氣，「中原糧倉」河南八千五百萬畝小麥陸續進入成熟期，自此由南向北進入麥收季。受氣候影響，河南南陽鄧州市的兩百二十萬畝小麥成熟早。今年該省麥收季從這裡開始。
中新社報導，中國農業農村部小麥專家指導組顧問、河南農業大學教授郭天財受訪時說，河南是中國小麥生產第一大省，小麥播種面積連續多年穩定在八千五百萬畝以上。
鄧州市農業機械技術中心工作人員馬博現場介紹，該市現有聯合收割機兩千三百餘台，作業高峰期共需四千五百餘台。近年來，河南「三夏」（夏收、夏種和夏管）期間廣泛應用ＡＩ等科技手段助力麥收。在鄧州市智慧農業大數據平台上，二點七萬畝高標準農田裡小麥成熟度分布圖一目了然。
該市智慧農業中心主任李佔受訪稱，通過衛星遙感技術、ＡＩ智能模型算法，平台計算出這片小麥成熟度分布圖，顏色愈黃代表成熟度愈高，可及時通知收割路線，確保收割質量。
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