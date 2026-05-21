復旦教授直播連線小學家長遭無理舉報 陸官媒評：逼瘋教育工作者

上海復旦大學副教授沈奕斐近日發影片稱，因一場直播連線，自己的評論被小學生家長舉報至多個部門。指控沈教授侵犯隱私，甚至是影響教學、工作失職。讓她在陷入各種檢查、和調查中，疲於奔命。影片下，老師們與教育工作者或轉附附言、或默默按讚，字裡行間滿是共鳴與無奈。

據中國青年報，事情的起因是，一位小學生家長透過直播連線，向沈奕斐諮詢孩子在學校裡遭遇「校園霸凌」的事。沈教授請她舉幾個最嚴重的例子，這位家長講了兩件事：一是，自家孩子給同學分零食，但同學有好吃的沒分給他；二是兩個孩子拌嘴，互相推搡了幾下。隨後，這位母親因為這兩件事，反覆投訴、檢舉學校和老師，甚至還報了警。

在直播連線時，沈奕斐分析：「這不是欺凌，而是家長陷入了極端的『受害者邏輯』，把正常的兒童社交摩擦上綱上線。」

根據沈奕斐自述，就因為這波分析，小學生家長轉頭就開始檢舉她。先是檢舉侵犯隱私，可視訊做了變聲處理，沒有洩漏隱私；隨後家長又向復旦大學多個部門投訴，檢舉教授直播影響教學、工作失職。

報導稱，沈奕斐教授連日撰寫狀況說明、配合調查，連正常工作都無法進行。復旦大學依程序調查、查清事實後，沒有因為怕麻煩就處分老師。

沈奕斐提到，整整1000多條留言，不乏基層一線教師的委屈與心聲。有人說自己被無理家長舉報到失眠，有人說為了不惹麻煩只能對孩子睜一隻眼閉一隻眼，有人說明明用心教書卻被步步緊逼，寒透了心。

21日，中國教師報刊載大陸知名教育專家湯勇的文章稱，值得深思的是，這種無成本、無底線的泛舉報、濫投訴，正在悄悄侵蝕教育生態的根基。