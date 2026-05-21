陸泳將孫楊拍廣告「望遠鏡拿反」 陸網友酸沒文化：近視到眼睛無法睜開？

近期有大陸網友在社群平台發布影片稱，大陸體育品牌「361°」代言人、奧運游泳冠軍名將孫楊，在361°某廣告影片中拿反望遠鏡，引發關注。 20日下午，361°官方客服專線工作人員回覆，將就此事向相關人員進行核實。

據大河報報導，網友發布影片顯示，在361°某廣告畫面中，361°品牌代言人孫楊左手持望遠鏡目視前方。相關影片畫面顯示，可見孫楊明顯將望遠鏡拿反。

20日下午，陸媒就此事致電361°官方客服專線，工作人員表示，將就此事向相關人員進行核實，在加入「361°售後服務」企業微信、發送相關照片影片後，暫未獲得回應。

361°集團是大陸的1家綜合體育用品公司，成立於2003年，2009年在香港成功上市。身為中國領先的運動用品公司之一，361°集團旗下擁有運動、兒童、電子商務中心及海外事業中心四大板塊。

孫楊是大陸著名游泳運動員，多次在奧運、亞運和世錦賽拿到第1名。2020年2月28日，國際體育仲裁法庭（CAS）認定孫楊損毀禁藥抽樣樣本容器等行為，判孫楊「干預興奮劑管控」，罰禁賽8年。2021年6月，CAS經二次聽證會後宣布，孫楊禁賽期減至4年3個月。

2024年8月25日，作為復出首戰，孫楊在大陸全國夏季游泳錦標賽男子400公尺自由式的決賽獲得金牌。近期，頻頻出現在大陸綜藝節目中。

大陸網友評論，「沒有文化的運動員，是多麼的淒慘」，「一個男國家運動員的，竟然把望遠鏡拿反了，這是眼睛近視到無法睜開的地步了嗎？」