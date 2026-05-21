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大陸漳州「泡藥楊梅」事件：5人被刑事拘留 追回半噸問題產品

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸浙江台州市仙居縣的楊梅，示意照，與本文無關。（中新社資料照）
大陸浙江台州市仙居縣的楊梅，示意照，與本文無關。（中新社資料照）

據澎湃新聞報導，5月20日晚間，大陸福建省漳州市食品安全委員會辦公室發布情況通報，就近期媒體曝光的「泡藥楊梅」事件作出正式回應。相關部門已追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加劑20.1公斤，行政立案12起，刑事立案2起、刑事拘留5人。所有查處的問題楊梅及查扣的違規添加物已全部銷毀。

5月15日，福建電視台旗下《第一幫團》節目曝光，漳州市龍海區浮宮鎮、白水鎮部分楊梅收購點有違規使用添加劑浸泡楊梅的問題。多個商家使用脫氫乙酸鈉（一種防腐劑）以及「三無」高倍甜味劑浸泡楊梅，這些泡過藥的楊梅每天可向外輸送上千斤。事件一曝光引發網路熱議，消費者對楊梅食品安全問題擔憂。

事件曝光後，漳州市立即啟動緊急應變、成立工作專班，第一時間要求多部門趕赴浮宮鎮、白水鎮進行聯合執法。經核查，實際涉事收購點共5家，現場查扣問題楊梅225公斤及一批違規添加劑，並立案調查。隨後，執法單位持續追溯追查，追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加物20.1公斤。

在法律責任追究方面，相關部門堅持「零容忍」，從嚴從快查處。截至目前，已行政立案12起，刑事立案2起，刑事拘留5人。漳州市食品安全委員會辦公室表示，對違法違規行為一律從嚴從快查處、絕不姑息。

通報表示，對查處的問題楊梅和查扣的違規添加劑，已全部銷毀，堅決杜絕問題楊梅流入市場。從5月15日開始，漳州市組織進行為期45天的專案整治行動，時段涵蓋楊梅採摘上市全周期。行動中，派出幹部至一線駐點，涵蓋所有楊梅收購點，進行從收購、貯存到銷售的全過程監督。

至於後續整治，漳州是福建楊梅的核心產區，擁有約1.4萬畝楊梅種植基地，年產量約1.38萬噸，「浮宮楊梅」更是國家地理標誌保護產品。這次事件對本地楊梅銷路造成嚴重衝擊，也殃及浙江等楊梅主產區，引發整個產業的信任危機。

據了解，這次違規使用添加劑的商販，主要目的是為了延長楊梅保鮮期、提升賣相和甜度，以謀取更高利潤。漳州市表示將徹底整治楊梅違規使用添加劑問題，持續落實駐點監督監測、承諾達標合格證等制度，確保產品可追溯。

大陸 福建 食品安全

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