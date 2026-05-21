大陸河南1縣城區居民集體嘔吐腹瀉 質疑自來水有問題

大陸河南開封尉氏縣19日晚間起，當地城區多位居民出現嘔吐、腹瀉不適症狀、排隊就醫。20日，尉氏縣發布情況通報稱已成立調查組，病理樣本已送檢，進一步調查中。

由於網傳此次事件疑與自來水有關，尉氏縣自來水公司、縣衛健委工作人員僅表示「還在全面排查，暫未有相關結論」。

據陸媒《每日經濟新聞》，河南開封尉氏縣多位市民發影片表示，多所學校學生出現嘔吐、腹瀉，不少大人也出現同樣症狀，懷疑自來水管有問題，影片顯示多位市民和學生在醫院排隊檢查。

當地多位市民20日向陸媒《九派新聞》證實此事，其中一位市民牛女士（化姓）告訴記者，家中2個大人、1個小孩，沒吃什麼別的東西，昨晚自己和兒子都出現腹痛、拉肚子，孩子父親並沒有症狀，去醫院檢查時，看到排隊檢查的不僅有孩子還有大人，並稱昨晚已停水，現在做飯都用桶裝礦泉水。

另1位市民宋女士（化姓）告訴記者自己出現嘔吐症狀，醫院的檢查結果為「細菌超標、食物中毒」。

21日，陸媒《紅星新聞》以「尉氏縣」在影片平台搜尋，發現當地不少居民發文，稱自己或者家人出現拉肚子、嘔吐，有居民前往當地醫院或診所就醫。當天上午，記者電話採訪住在當地鐵路北街的居民蔡女士，她在社交平台的留言區分享，19日晚上因為吃了生水洗的櫻桃導致拉肚子。「我家人都沒吃，就我一個人吃了，然後晚上就開始拉肚子。」

《紅星新聞》稱，尉氏縣金財水務在19日發布停水公告稱，因水廠DN800供水主管道突發爆管漏水，需進行緊急搶修，屆時將實施停水作業。接電話的工作人員表示，供水主管道已經修復完成，正陸續恢復供水。