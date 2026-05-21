快訊

擴大合作夥伴關係！蘇姿丰旋風訪台 超微承諾在台投資逾100億美元

Uber擬推機車載客 交通部籲不要觸法：最高罰2500萬

用20年才知！悠遊卡「隱藏設計」曝光 網讚神作：超越96萬了

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸河南1縣城區居民集體嘔吐腹瀉 質疑自來水有問題

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸河南尉氏縣城區出現多位居民嘔吐腹瀉，疑與自來水有關，目前事件原因正調查中。（取自微博）
大陸河南尉氏縣城區出現多位居民嘔吐腹瀉，疑與自來水有關，目前事件原因正調查中。（取自微博）

大陸河南開封尉氏縣19日晚間起，當地城區多位居民出現嘔吐、腹瀉不適症狀、排隊就醫。20日，尉氏縣發布情況通報稱已成立調查組，病理樣本已送檢，進一步調查中。

由於網傳此次事件疑與自來水有關，尉氏縣自來水公司、縣衛健委工作人員僅表示「還在全面排查，暫未有相關結論」。

據陸媒《每日經濟新聞》，河南開封尉氏縣多位市民發影片表示，多所學校學生出現嘔吐、腹瀉，不少大人也出現同樣症狀，懷疑自來水管有問題，影片顯示多位市民和學生在醫院排隊檢查。

當地多位市民20日向陸媒《九派新聞》證實此事，其中一位市民牛女士（化姓）告訴記者，家中2個大人、1個小孩，沒吃什麼別的東西，昨晚自己和兒子都出現腹痛、拉肚子，孩子父親並沒有症狀，去醫院檢查時，看到排隊檢查的不僅有孩子還有大人，並稱昨晚已停水，現在做飯都用桶裝礦泉水。

另1位市民宋女士（化姓）告訴記者自己出現嘔吐症狀，醫院的檢查結果為「細菌超標、食物中毒」。

21日，陸媒《紅星新聞》以「尉氏縣」在影片平台搜尋，發現當地不少居民發文，稱自己或者家人出現拉肚子、嘔吐，有居民前往當地醫院或診所就醫。當天上午，記者電話採訪住在當地鐵路北街的居民蔡女士，她在社交平台的留言區分享，19日晚上因為吃了生水洗的櫻桃導致拉肚子。「我家人都沒吃，就我一個人吃了，然後晚上就開始拉肚子。」 

《紅星新聞》稱，尉氏縣金財水務在19日發布停水公告稱，因水廠DN800供水主管道突發爆管漏水，需進行緊急搶修，屆時將實施停水作業。接電話的工作人員表示，供水主管道已經修復完成，正陸續恢復供水。

拉肚子 河南

延伸閱讀

北市私校12名學生午餐後出現嘔吐、腹瀉 衛生局：校方已通報

男開車滿臉通紅！警疑酒駕攔停酒測0度 驚揭患罕見血液病

半年沒用冷氣！32歲男一開就送醫 高燒3天「左肺大面積感染」險喪命

共用毛巾一人感染全家治療！五六年級生共同陰影「砂眼治療」

相關新聞

大陸漳州「泡藥楊梅」事件：5人被刑事拘留 追回半噸問題產品

據澎湃新聞報導，5月20日晚間，大陸福建省漳州市食品安全委員會辦公室發布情況通報，就近期媒體曝光的「泡藥楊梅」事件作出正式回應。相關部門已追回問題楊梅540公斤，查扣違規添加劑20.1公斤，行政立案12起，刑事立案2起、刑事拘留5人。所有查處的問題楊梅及查扣的違規添加物已全部銷毀。

返鄉只能靠街景地圖？香港人失去的記憶座標

《記憶座標》，說的就是這樣一個追尋的故事。黑白畫面裡閃現的是無需明說便心照不宣的往事記憶，流動的是曾經存在而逐漸消逝的痕跡。當畫外音循著在旺角彌敦道上不斷拉動的街景地圖，呢喃著往事與迷茫，觀者看到的、聽到的，是一整個被打亂的時代、是一群人被顛覆的命運。

神舟二十三號準備發射 首位香港女太空人備受關注

神舟二十三號載人飛行任務全系統發射演練昨日（5月20日）在酒泉衛星發射中心圓滿完成，全面檢驗了各系統間的協同配合與應急處置能力。預計本周日發射升空，而來自香港警隊的女太空人黎家盈受到矚目。她將是第四位中國女太空人。

53歲閩婦被咬 活捉2米眼鏡蛇去醫院當 「活標本」

春夏之交氣溫回升，蛇類正逐步進入全年最活躍時期。近日，福建泉州惠安縣黃塘鎮一名53歲的陳阿姨，在自家菜地被眼鏡蛇咬傷手指，危機時刻，她單手生擒毒蛇並帶到醫院當「活標本」，為醫師快速確診、精準注射抗毒血清爭取了黃金時間。

大陸河南1縣城區居民集體嘔吐腹瀉 質疑自來水有問題

大陸河南開封尉氏縣19日晚間起，當地城區多位居民出現嘔吐、腹瀉不適症狀、排隊就醫。20日，尉氏縣發布情況通報稱已成立調查組，病理樣本已送檢，進一步調查中。

男開車滿臉通紅！警疑酒駕攔停酒測0度 驚揭患罕見血液病

長期「臉紅」並非氣色好，而是有可能患病！浙江溫州1名男子近日駕車時，因臉色潮紅遭交警懷疑酒後駕駛，要他求先後2次接受酒精呼氣測試，結果均顯示零酒精含量。男子其後往醫院檢查，揭發患上罕見的「真性紅血球增生症」（Polycythemia Vera），若延誤醫治恐引發血栓及心腦血管疾病。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。