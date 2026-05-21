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男開車滿臉通紅！警疑酒駕攔停酒測0度 驚揭患罕見血液病

香港01／ 撰文：伊萬德
浙江溫州1名男子近日駕車時，因臉色潮紅遭交警懷疑酒後駕駛。示意圖／AI生成
浙江溫州1名男子近日駕車時，因臉色潮紅遭交警懷疑酒後駕駛。示意圖／AI生成

長期「臉紅」並非氣色好，而是有可能患病！中國大陸浙江溫州1名男子近日駕車時，因臉色潮紅遭交警懷疑酒後駕駛，要他求先後2次接受酒精呼氣測試，結果均顯示零酒精含量。男子其後往醫院檢查，揭發患上罕見的「真性紅血球增生症」（Polycythemia Vera），若延誤醫治恐引發血栓及心腦血管疾病。

滿臉通紅遇查車　2次酒測數值均為0

溫州市民王先生早前駕車時遇上交警進行反酒駕截查行動，因他臉色異常潮紅，連頸部都泛着不尋常的紅暈，與剛飲酒後的狀態極為相似，交警隨即示意他停車接受檢測。

面對查問，王先生一臉疑惑，反覆強調自己滴酒不沾。他主動配合2次酒精呼氣測試，結果均顯示未檢出任何酒精成分，誤會才得以化解。

長期臉紅誤當「氣色好」求醫確診罕見血液病

事實上，王先生在過去很長1段時間裡一直被「臉紅」問題困擾，不僅臉色泛紅不退，嘴唇更微微發紫。雖然家人曾多次勸他求醫，但他一直不以為然，誤以為這只是代表自己「氣色好」。

經歷今次醉駕誤會後，王先生才意識到事態嚴重，隨即前往溫州市中心醫院求診。經過驗血等相關檢查，醫生發現王先生的紅血球數量遠超正常範圍。長期以來的臉紅、唇紫症狀，正是紅血球異常增多引發的。

由於紅血球指數嚴重超標，存在潛在健康風險，醫生當即安排其住院治療。經進一步骨髓穿刺檢查，王先生被確診為「真性紅血球增生症」。該病是1種骨髓增殖性疾病，特點是血液中紅血球數量異常增多，導致血液黏稠度增高。

對症下藥　4日症狀明顯消退

溫州市中心醫院血液化療科吳聖豪主任帶領團隊，結合王先生的身體狀況制定了針對性治療方案，採用「降紅血球+抑制造血+防血栓」的組合治療策略：連續進行紅血球分離術快速降低血細胞濃度，同時口服羥基脲抑制骨髓過度造血，配合氯吡格雷（Clopidogrel）預防血栓形成。

經過連續4天的治療，王先生的紅血球指標顯著下降並逐漸恢復正常，臉紅及唇紫的症狀得到大幅緩解，精神狀態亦恢復如初，符合出院標準。出院前，醫護人員更為他提供了詳盡的出院護理指引，涵蓋飲食、用藥及自我症狀觀察等注意事項。

吳聖豪醫生特別提醒，「真性紅血球增生症」會導致血液中的紅血球過多、血液變得極度黏稠，容易引發血栓，大幅增加罹患心腦血管疾病的風險。吳醫生呼籲，若市民發現自己出現無故的臉部或頸部潮紅、口唇及指尖發紫、頭暈乏力、肢體麻木等異常症狀，切勿輕易當作是「氣色好」而掉以輕心，應及早進行血液檢查，及早治療以遠離潛在的健康危機。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》

酒駕 酒測 中國大陸

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