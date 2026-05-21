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芒果鳳梨、藍莓葡萄等「混血水果」貴一倍 央視揭真相

香港01／ 撰文：盧詩文
在多個電商與直播平台中，不少帶貨主播們推銷「芒果鳳梨」。（小紅書）
在多個電商與直播平台中，不少帶貨主播們推銷「芒果鳳梨」。（小紅書）

近期，中國大陸水果市場掀起一股「跨界混血風」，藍莓葡萄、芒果鳳梨網紅新品紛紛高調登場。然而，有網友爆料稱，自己因為想吃芒果，在線上超市購買了「芒果鳳梨」，結果竟然只是鳳梨，不僅與混種無關，且售價較同品種普通水果賣貴一倍以上。

網紅「混血水果」靠改名身價翻倍

據《央視新聞》報導，在多個電商與直播平台中，不少帶貨主播們推銷「芒果鳳梨」、「草莓芭樂」、「蜜桃百香果」等混血水果，並聲稱「這是今年最新的雜交新品種，每吃一口都有兩種水果的香味！」

但消費者齊先生（化名）投訴稱，自己在外賣平台高價購買了「藍莓葡萄」，到手後發現只是普通葡萄，跟藍莓毫無關係。商家甚至理直氣壯地辯解「只是長得像藍莓」，隨後雖將商品下架，卻蠻橫拒絕退款。

而在線下門市，標價19.9元人民幣（約新台幣93元）一斤的「芒果鳳梨」，其價格足足是店內一般金鑽鳳梨的1倍以上。店員極力推銷其帶有芒果口味，但翻查農業登記資料，這款所謂的「芒果鳳梨」，正式品種名稱其實是「台農23號」，是由「黃金鳳梨」與「蜜寶鳳梨」雜交培育而成的優良鳳梨品種，基因裏根本沒有一絲一毫的芒果成分。

商家只標網紅名不標品種名　涉虛假宣傳及誤導消費者

報導指出，「芒果鳳梨」這類靠虛構「雜交」「新品種」誤導消費者的行為，不僅違背了誠信原則，也損害了消費者的合法權益。

此外，根據農業農村部2012年發佈、2022年修訂的《農業植物品種命名規定》顯示，品種名稱不得存在易使公眾誤認為該品種具有某種特性或特徵，但該品種不具備該特性或特徵；或易使公眾誤認為該品種來源於另一品種或者與另一品種有關，實際並不具有聯繫的命名。

值得注意的是，去年3月份發佈的《食品標識監督管理辦法》將從2027年3月16日起施行，其中也對包括水果在內的食品標識作出了進一步的規範。

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文章授權轉載自《香港01》

鳳梨 芒果 央視 水果 網紅

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